Rakvere Tark Maja läks pankrotti, EAS nõuab 2,6 miljonit eurot

Miljoneid toetuseurosid saanud Targa Maja omanik läks pankrotti sisuliselt kommunaalvõlgade pärast, mida oli kokku veidi üle 25 000 euro, kirjutab Eesti Päevaleht.

Nüüdseks ongi selge, et suurima osa toetusrahast peab EAS tagasi küsima nn kestlikkusnõude rikkumise tõttu, sest kompetentsikeskus tegutses minimaalselt nõutud viie aasta asemel napilt ühe aasta ning sellega paisus paarisajatuhandene nõue 2,6 miljoni euro suuruseks.

Toetusraha tagasi saada ei pruugi EAS-il lihtne olla, ent see pole kindlasti võimatu ning ainus variant tundub maja maha müüa. Linna maale ehitatud Targale Majale oli VKK kasuks hoonestusõigus seatud ainult 2025. aastani, mis tähendab, et pärast seda oleks hoone kogu täiega Rakvere linna oma, ilma et keegi peaks midagi hüvitama, kuid pankrotiolukorras tähendab see, et kui tahaks hoonet võlgade katteks müüa, saab maja ostja endaga kaasa ka linnavalitsuse.

Targa Maja pankrotihaldur Martin Krupp märkis, et Rakvere linnale seatud kasutusvaldus ei mõjuta müügitehingut, küll aga müügihinda.

"Võib ju juhtuda, et keegi tahab osta endale hoone, kus sees on linnavalitsus. Mõelge, saate öelda, et mul on kodus Rakvere linnavalitsus – see võib päris hea tunne olla!” märkis Krupp.

Kohtusse pankrotiavalduse esitanud sihtasutuse viimane juht Rasmus Lindmaa tõdes kohtus, et ta ei suutnud ärimudelit nõutud tingimustel käivitada.

Lindmaa sõnul saab sihtasutus EAS-ile raha tagasi maksta pankrotivaradest. "Meil on põhivara üle kolme miljoni, see on hoone ise," kinnitas Lindmaa.

Leht märgib, et hoone rajamise ajal kuulusid nõukokku kõik tähtsamad Lääne-Viru omavalitsustegelased ehk Andres Jaadla (Reformierakond, nüüd Keskerakond, Rakvere linnapea 2002–2009, 2010–2012, VKK nõukogu esimees 2009–2012), Urmas Tamm, Rakvere linnavolikogu liige (Keskerakond, VKK nõukogu esimees alates 2014, liige alates 2010), Mihkel Juhkami (IRL) (Rakvere linnapea alates 2013, VKK nõukogus 2009–2014), Toomas Varek (Reformierakond, Rakvere linnavolikogu esimees, VKK nõukogus 2012–2017) ja Jüri Reitsakas, ettevõtja (VKK nõukogus alates 2010).