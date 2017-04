Pence Koreas: USA ei välista Põhja-Korea osas ühtegi varianti

Washington soovib saavutada julgeoleku "rahumeelsete vahendite kaudu, läbirääkimiste kaudu. Kuid kõik variandid on laual, kui me jätkame õlg õla kõrval seismist Lõuna-Korea rahvaga," ütles Pence Panmunjomi piirikülas.

Pence'i 10-päevane Aasia-visiit toimub pärast Põhja-Koreas toimunud suurt sõjaväeparaadi, milles näidati arvatavaid mandritevahelisi rakette, ning ajal, mil Korea poolsaare poole on teel USA lennukikandjagrupp. Pinged Korea poolsaarel ning USA ja Põhja-Korea vahel on viimaste aastate kõrgeimal tasemel.

"Ameerika Ühendriikide rahva sõnum on, et me taotleme rahu, kuid Ameerika on alati taotlenud rahu läbi jõu ning minu sõnum täna, seistes siin koos USA üksustega Koreas, seistes koos Korea Vabariigi sõduritega, on sõnum meelekindlusest," ütles Pence.

Ei Põhja-Korea rahvas ega sõjavägi "tohiks olla eksiarvamusel Ühendriikide meelekindluses, mille alusel seisame koos meie liitlastega", rõhutas asepresident. USA ja Lõuna-Korea allianss on "kaljukindel ja vääramatu", lisas ta.

Pence'i sõnul ei ole Washington rahul sellega, et Pyongyang pole astunud samme tuumarelvadest ja ballistlistest rakettidest loobumiseks. Kuigi aastate jooksul oli USA Pyongyangi-poliitikas "kannatlikkuse periood", siis nüüd on "strateegilise kannatuse ajastu läbi", kordas Pence Ühendriikide välisministri Rex Tillersoni hoiatust, mille viimane tegi märtsis.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon loodab, et see positsioon jõuab selgelt ka Põhja-Koreani, sest Ühendriigid ja selle liitlased kavatsevad saavutada oma eesmärgi ehk kaitsta Lõuna-Koread ja stabiliseerida regiooni "kas rahumeelsete vahenditega või lõppastmes mis tahes vajalike vahenditega", lausus Pence.

Trump rõhutas pühapäeval, et USA teeb "Põhja-Korea probleemi" asjus koostööd Pyongyangi peamise liitlase Hiinaga. Tema rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster ütles, et USA kavatseb Põhja-Koreaga tegelemiseks toetuda nii Hiinale kui ka oma liitlastele.

McMaster tõi esile Trumpi hiljutise otsuse rünnata tiibrakettidega Süüria õhuväe baasi, millest Washingtoni hinnangul sooritati 4. aprillil Khan Sheikhuni linnas toimunud keemiarünnak. President "tunneb selgelt end mugavalt raskete otsuste langetamisel", kuid "praegu on meil aeg astuda kõik sammud, mis on võimalik astuda enne sõjaliste vahenditeni jõudmist, et lahendada see olukord rahumeelselt", lisas nõunik.

Washingtoni poliitika peaeesmärk on peatada Põhja-Korea relvasüsteemide arendamine ning teha Korea poolsaar tuumarelvadevabaks, ütles McMaster. "On selge, et president ei luba taolisel võimekusel Ühendriike ohustada. Meie president tegutseb viisil, mis on Ameerika rahva parimates huvides," lausus ta.

Valge Maja vaatas Põhja-Korea suunalist poliitikat üle kaks kuud, mille järel otsustati "maksimaalse surve ja suhtluse" poliitika kasuks, ütlesid anonüümsust palunud USA ametnikud reedel. Valitsus kavatseb esmajärjekorras suurendada survet Pyongyangile koostöös Hiinaga, lisasid allikad. Samas on Trump hoiatanud, et USA on valmis lahendama Põhja-Korea küsimuse ka Pekingita.

Pence'i visiidi üks eesmärkidest on anda Valge Maja muutunud poliitikast ülevaade Lõuna-Korea ja Jaapani liidritele ning öelda neile, et USA kavatseb kaitsta neid Põhja-Korea agressiooni eest. Välisminister külastab visiidi käigus ka Indoneesiat ja Austraaliat.

Põhja-Korea väitel on riigi tuumaprogrammi eesmärk heidutada USA agressiooni ning toob Washingtoni suhtumise ühe näitena USA-Lõuna-Korea iga-aastaseid sõjaväeõppusi, millest suurim toimub aprillis. Pärast raketirünnakut Süüriale teatas Pyongyang, et rünnak õigustab Põhja-Korea tuumaheidutuse tugevdamist.

Pence'i sõnul näitavad pinged Korea poolsaarel kõnealuste sõjaväeõppuste olulisust.

"Täna hommikul aset leidnud Põhja-Korea provokatsioon on järjekordne meenutus riskidest, millega igaüks teist iga päev silmitsi seisab Lõuna-Korea rahva ja Ameerika kaitseks selles maailma osas," lausus Pence, pidades silmas pühapäeval toimunud Põhja-Korea ebaõnnestunud raketikatsetust.