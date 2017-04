Üle tuhande palestiinlase alustas Iisraeli vanglates näljastreiki

Vangid alustasid näljastreiki pärast tuntud Palestiina liidri, eluks ajaks vangistatud Marwan Barghouti üleskutsel.

Palestiina Omavalitsuse vanglaasjade juht Issa Qaraqe ütles, et näljastreigis osaleb umbes 1300 vangi ja streikijate arv võib kasvada. Vabaühenduse Palestiina Vangide Klubi andmeil alustas näljastreiki 1500 vangi.

Iisraeli vanglaameti pressiesindaja Assaf Librati sõnul teatas näljastreigi alustamise kavatsusest pühapäeval 700 vangi. "Asusime hommikul uurima, kui paljud vangid streiki tegelikult alustasid, sest paljud neist ütlesid, et kavatsevad protestil osaleda sümboolselt ning hiljem ikkagi asuvad sööma," lausus esindaja.

Näljastreikijad esitasid rea nõudmisi, mille seas on ligipääs telefonidele, suuremad külastusõigused ning paremad arstiteenused.

Streik korraldatakse iga-aastase Palestiina vangide päeva raames. Suvel möödub ka 50 aastat 1967. aastal toimunud Kuuepäevase sõja puhkemisest.

Palestiinlaste näljastreigid on tavalised, kuid üldiselt on need palju väiksemad.

Iisraeli vanglates on umbes 6500 palestiinlast. Neist 62 on naised ja 300 alaealised. Isikutest umbes 500 hoitakse haldusvangistuses, mis lubab neid kinni pidada süüdistuseta ja kohtuprotsessita. Kinnipeetute seas on ka 13 Palestiina parlamendisaadikut.

Iisraeli vanglatest on saanud palestiinlaste jaoks sümbol Iisraeli okupatsioonist.

Iisraeli rahvusringhäälingu teatel viis avaliku julgeoleku minister Gilad Erdan reageerimisüksused kõrgendatud valmisolekusse ning andis korralduse püstitada ühe vangla ette välihaigla, et vange ei toimetataks tsiviilhaiglatesse.

Rahvusringhääling tsiteeris Erdani ütlemas, et vangide elamistingimusi puudutanud streikijate nõuded on ebamõistlikud.

Mõned Iisraeli analüütikud on esile tõstnud ka rivaliteedi Barghouti ja Palestiina presidendi Mahmoud Abbasi vahel erakonnas Fatah. Analüütikute hinnangul on näljastreik osaliselt seotud ka Palestiina sisepoliitikaga. Küsitlused näitavad, et Barghouti on presidendiks saamiseks piisavalt populaarne.