Seederi toetajad lähtusid kollegiaalsest kokkuleppest ja pikast koostööst

Mitmed Helir-Valdor Seederi kandidatuuri IRL-i esimehe kohale üles seadnud erakonnakaaslased on endised maavanemad, mistap esitasid nad toetust Seederile kui endisele maavanemale, lähtudes kollegiaalsest kokkuleppest.

"Me oleme kõik endised maavanemad ja endised maavanemad leppisid nii kokku. Sisulist põhjendust ei ole," kommenteeris riigikogu liige Einar Vallbaum, miks ta toetuskirjale alla kirjutas. "Ma arvan, et see on 50-50, mõlemal on võrdsed võimalused. isiklik eelistus puudub," ei pidanud ta ka Kaia Iva kandidatuuri kehvemaks.

Tallinna Linnavolikogu IRL-i fraktsiooni aseesimees ja Tallinna piirkonna juhatuse liige Toivo Jürgenson kiitis, et Seeder on väga kogenud poliitik.

"Ta on väga hea poliitik, kehastab meie erakonna väärtusi," tunnustas Jürgenson. "Minu valik on Helir-Valdor Seeder väga paljudel põhjustel, millest üks on tunduvalt suurem kogemus erakonna asju ajada ja praegusel hetkel oleks ta kõige sobivam erakonna esimees. Ta on ikkagi tunduvalt kogenum ja kindlasti sellele kohale minu arust sobivam," leidis Jürgenson.

Samas ütles ta, et ka juhul, kui Kaia Iva erakonna esimeheks valitakse, pole see mingil juhul katastroof. "Kaia Iva on kindlasti kah väga tubli inimene, kes teeb kah tööd nii hästi, kui ta suudab, aga praeguses olukorras leian, et Seeder oleks parem valik."

Saaremaa piirkonna esimees Kaido Kaasik tõi esile, et tal on Seederiga lihtsalt Ivast rohkem koostööd olnud ja sellest positiivsed kogemused.

"Tublid on mõlemad inimesed muidugi, aga võib-olla Helir-Valdor Seederiga olen rohkem koos töötanud ja tunnen pikka aega juba. Tean teda kui väga suurt maaelu spetsialisti, kes oskab ka siin väga hästi kaasa rääkida. Ta on oma seisukohtades alati sirgjooneline ja hea rahvuslane," kiitis Kaasik Seederit.

Samas möönis ta, et ka Kaia Iva on kindlasti tubli inimene ja suurepärane kandidaat, kellest oli ministrina abi ka Saaremaa probleemide lahendamisel.

"Mul ongi väga hea meel, et on kaks tugevat kandidaati," tunnustas Kaasik.

Konservatiivne maailmavaade loeb

Taluperemees ja IRL-i Võru piirkonna juhatuse liige Tiit Niilo pidas oluliseks Seederi Isamaa tausta, aga ka erakonna reitingut ja selle tõstmist.

"No kõigepealt see, et mehel on maaka taust ja maaelu ministri pikaajaline kogemus ja regionaalasjadest arusaamine, et regionaal- ja maaelu oleksid konservatiivses erakonnas endiselt tähtsal kohal," tunnustas Niilo.

"See, et rahva enamus on põhimõtteliselt konservatiivne ja alalhoidlik ja tähtsate eestimaiste asjade hindaja, on ju väga loomulik. Täna on see sektor sellest poliitilisest spektrist tiheda konkurentsi tuules, ja seepärast on ebanormaalne see, kui sellist maailmavaadet esindav tõsine erakond ei ole juhitud-veetud ootuspäraselt, nii et reiting on loomulikult oluline," väljandas Niilo kriitikat erakonna praeguse juhtimise aadressil.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik toob esile Seederi pikaajalise juhtimiskogemuse, seda ka erakonna volikogu esimehe ja ministrina. Samuti peab ta Seederi konservatiivset maailmavaadet ja seisukohti endale sümpaatseks.

Katri Raik nendib, et ka Kaia Iva on hea kandidaat.

"Sellisel juhul, kui on kaks head kandidaati, on alati keeruline valik,aga mina olen oma nime Helir-Valdor Seederi selja taha pannud ja selle seisukoha juurde ka jään."

IRL saab endale uue esimehe 13. mail.