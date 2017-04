Lavrov nõudis Londonilt seletust Süüria keemiarünnaku järelduste kohta

"Huvitav kokkulangevus - britid juhivad tõsiasjade tuvastamise missiooni, ei rääkinud kellelegi sellest, mida missioon teeb, kuid Suurbritannia teadlased, näete, on juba sündmuspaigalt võetud proove uurinud," ütles Lavrov Moskvas pressikonverentsil.

"Arvan, et saadame täna nõudmise selgitada, mis toimub, ja arvestan, et nüüd nad juba vastusest ei pääse," märkis minister.

Lavrov rõhutas, et Venemaa "ei luba rikkuda pingutusi Süüria olukorra lahendamiseks ÜRO julgeolekunõukogu otsuse kohaselt".

Ta meenutas, et Moskva "on juba pööranud tähelepanu sellele, et Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni tõsiasjade tuvastamise missioonis on kaks allüksust ja mõlemat juhivad Suurbritannia alamad".

"Me juhtisime tähelepanu sellele, et see ei ole kuigi kooskõlas põhimõtetega, millel rajaneb rahvusvaheline organisatsioon ja mis eeldavad võimalikult tasakaalustatud koosseisu ükskõik millistes struktuurides," ütles minister.

"Esialgu vastust ei ole, kuid kaudset vastust kuulsin ma Suurbritannia välisministri Boris Johnsoni hiljutisest usutlusest, kes süüdistas sündinus vaidlustamatul viisil Damaskust ja seda toetavaid Venemaad ja Iraani, ja ütles oma seisukoha tõestuseks muu seas seda, et Suurbritannia teadlased on sündmuspaigalt võetud proove juba uurinud ja need proovid tõestavad, et kasutati sariini või mingit sarnast ainet," märkis Lavrov.

Venemaa ootab Süüria rahukõneluste jätkumist mai algul

Venemaa arvestab uue Süüria läbirääkimiste vooru kokkukutsumisega Genfis mais ja kutsub üles seda edasi mitte lükkama, sõnas Vene välisminister.

"Mis puudutab Järgimist Süüria kohtumist Genfis. Jah, see on kavas pärast 3.-4. maid, st pärast järjekordset Astana kohtumist," ütles Sergei Lavrov esmaspäeval Moskvas.

"Loodame et (ÜRO peasekretäri Süüria eriesindaja) Staffan de Mistura leiab pasliku kuupäeva, sest juba on hakanud ilmuma vihjeid, et ehk peaks sellega ootama kuni äsja alanud ramadaani püha kuu lõpuni. Oleme veendunud, et kiirust ei tohi kaotada," rõhutas minister.

Moskva: USA raketilöök raskendab Süüria läbirääkimisi

USA raketilöök Süüriale võis olla mõeldud Süüria olukorra lahendamise läbirääkimiste raskendamiseks, lausus Lavrov.

"Me arutasime USA õigusvastseid rünnakuid, kui anti löök Süüria õhujõudude baasi pihta, see muutis olukorra vaid keerulisemaks ja raskendab, võib-olla tahtlikult, olukorrale poliitilise lahenduse leidmist," selgitas ta.

"Aga muud võimalust, kui leida poliitiline lahendus, nagu me ka täna kinnitasime, olla ei saa," märkis Vene minister.

7. aprillil andis USA tiibrakettidega Tomahawk löögi Süüria õhujõudude baasile, kust arvatavasti lähtus ohvriterohke keemiarünnak Khan Sheikhuni linnale.