Vene saadik: suhted Suurbritanniaga on hullemad kui iial enne

Vene-Suurbritannia suhted on aegade halvimas seisus, ütles Venemaa suursaadik Londonis Aleksandr Jakovenko.

Ajalehe Daily Mail küsimusele, kas Vene-Briti suhted on halvemad kui iial enne, vastas saadik: "Jah, see on nii."

Jakovenko märkis usutluses, et Briti välisministri Boris Johnsoni hiljutine loobumine Moskva külastamisest tekitab kahetsust.

"See on veel üks tõend, et meie riikide vahel ei ole tõsiseid suhteid, mis ulatuks puht diplomaatilistest kaugemale," ütles saadik.

Jakovenko avaldas kahetsust 800 Suurbritannia sõduri Eestisse paigutamise üle, sest tema sõnutsi "see suurendab Euroopas NATO-Vene piiril pingeid".

"Venemaa ei ohusta mingil viisil Eestit ega ühtki teist NATO riiki. Seepärast paistavad kõik jutud oma ala kaitsmisest provokatsioonina, arvestades aga sõja iseloomu muutumist, lausa naljakatena," rõhutas saadik.

Ta lükkas tagasi ka väited, et Venemaa võis mõjutada Suurbritannia mullust Brexiti-referendumi tulemust häkkides hääletuse registreerimise ametlikku kodulehte.

"Venemaa valitsusel ei ole mitte mingisugust seost küberrünnakutega, kui neid üldse toimus," ütles saadik.