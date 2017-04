Maksuameti palgamakse süsteemiga on liitunud vaid üks pank

Maksuametil on valminud IT-süsteem, mis võiks päästa kümned tuhanded väikeettevõtted maksudeklaratsiooni esitamisest, sest amet saaks vajalikud andmed kätte otse netipangast. Praeguse seisuga on süsteemi oma netipangaga sidunud vaid LHV ning seda kaalub ka SEB, Swedbank aga maksuameti uut süsteemi praegu üle võtta ei plaani.

Eestis on umbes 38 000 väiksemat ettevõtet, kes peavad maksma üldiselt vaid tööjõumakse. Maksuameti uus süsteem võimaldaks sellistel ettevõtetel maksud ära deklareerida ja maksta nii, et ettevõtja ei peaks eraldi maksuameti poole pöördumagi - maksuamet saaks andmed automaatselt pangast, ettevõtja vaev piirduks vaid töötajale palga ülekandmisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui tänasel päeval võtab maksudeklaratsiooni esitamine 12 minutit, siis aasta peale kokku tähendab see nendele ettevõtetele natuke vähem kui tuhandet tööpäeva. Puhtalt deklaratsiooni esitamise ajakulu. See jääb neil nüüd ära, kui nad kõik seda kasutaksid. Ilmselgelt me ei eelda, et nad kõik seda kasutama hakkaksid," rääkis MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Üks põhjus on see, et kõigi pankade kliendid seda võimalust kasutada ei saa. Esmaspäeva seisuga on selle süsteemi oma netipangaga sidunud vaid LHV.

"Kindlasti igasugune tehniline arendus vajab kulu ja investeeringuid, aga ma usun, et meie kliendid võidavad sellest rohkem kui on investeering, mille me sinna sisse oleme teinud," selgitas LHV jaepanganduse juht Andres Kitter.

Maksuamet on suhelnud ka teiste pankadega, kuid teised pole veel tegudeni jõudnud.

"Nii kiiresti uute lahendustega välja tulemine ei ole lihtne. Ettevõtted planeerivad arendused pikema visiooniga ette. Väiksem Eesti pank on selliste asjade osas ilmselt paindlikum," arvas Liivamägi.

Swedbank kinnitas, et ei plaani hetkel kontopõhiselt maksuametile infot saata, vaid on välja töötamas oma lahendust ettevõtetele. SEB kinnitas samas, et kaalub maksuameti süsteemi kasutuselevõtmist.

"Ma arvan, et see on väga tänuväärt lahendus ja me SEB-ga kaalume antud lahenduse kasutusele võtmist. Suuremal pangal on seda raskem teha, alustaval pangal on sellega lihtsam alustada, aga me ikkagi teeme enda poolt kõik, et selliseid lahendusi kliendile pakkuda," ütles SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendijuht Edward Rebane.