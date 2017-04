Aas: jäätmeveo vabaturg pole omavalitsuse huvides

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ja abilinnapea Arvo Sarapuu andsid riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni ees aru, miks maadleb Tallinn prügiprobleemiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna linna jäätmemajanduses kehtivad kahte tüüpi lepingud - vabaturu ja korraldatud jäätmeveo omad. Kuna jäätmekäitlusfirmad kipuvad korraldatud jäätmeveo lepinguid üles ütlema, siis maadleb linn probleemiga, mis edasi saab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prügiprobleemist rääkisid Tallinna linnajuhid korruptsioonivastases erikomisjonis. Komisjoni esimees, vabaerakondlane Artur Talvik ütles, et praegu söövad tallinlased aastaid kestnud Reformierakonna ja Keskerakonna vägikaikaveo vilju.

"Prügimajanduses ei ole asjad korras ja see vajaks laiemat pilku ja mitte ainult korruptsioonikomisjonis, vaid kogu riigikogu pilku. Me läheme selle teemaga edasi ja kutsume Rainer Vakra rääkima, kas ta on seotud või ei ole seotud ja kutsume ka Ragn Sellsi siia," selgitas Talvik.

Kui teised omavalitsused saavad vabaturu tingimustes jäätmeveo korraldamisega hakkama, siis Tallinn peab probleemide põhjuseks 2013. aasta seadusemuudatust.

"Ma ei julge kinnitada, kas see oli Tallinna linna pärast tehtud, kindlasti aga ei ole see ühegi kohaliku omavalitsuse huvides ega elanike huvides, sest ka näiteks riigikontrolli akt kinnitab väga selgelt, et seal, kus on omavalitsuste endi korraldatud jäätmevedu, on hind kuni kaks korda odavam kui selles piirkonnas, kus on vabaturg," rääkis Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas.

"Nii meie Tallinna linnas kui ka komisjonis leidsime, et see jäätmeseadus vajab muutmist. Tõsi, ta nõuab mõningaid lisandusi, näiteks kui korraldatud jäätmeveo puhul vaieldakse selle üle, kes kontrollib hindasid, siis võiks seda teha konkurentsiamet nii nagu on soojuse ja vee osaski," arutles Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu.

Komisjonis küsiti ka Arvo Sarapuu otseste või varjatud seoste kohta jäätmekäitlusfirmaga Baltic Waste Management. Ta kinnitas, et seoseid pole ning et ettevõte sai vajakajäämiste eest 7000 eurot trahvi ja suurte konteinerite teenindamise leping lõpetati.