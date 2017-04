Tartu botaanikaaias pandi tülikas umbrohi taldrikule

Eestis on kokku ligi 200 sellist taime, mida paljud umbrohuks peavad, aga mida tegelikult vabalt suhu pista võib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eestis on aegade jooksul maarahvas teadnud küllalt palju toidutaimi, mida nad on varakevadeti kasutanud sellepärast, et talveks varutud toit oli kevadeks otsa saanud ja külm talv tekitas ka vitamiinipuuduse. Seetõttu mindi kevadel loodusesse ja korjati päris mitmeid taimi," selgitas Tartu botaanikaaia aednik Kristine Fenske.

Lisaks laialt tuntud naadile ja nõgesele sobivad söömiseks ka näiteks merikapsas, nurmenukk ja paiseleht.

"Väga tore taim või maitsev taim on põdrakanep. Seda võib lausa kutsuda nii-öelda vaese mehe spargliks. Seda tuleb korjata ikkagi varakevadel, kui esimesed võrsed oma nina on välja pistnud. Seda on võimalik hautada ja see on tõesti maitsev," rääkis Fenske.

Kui nii mõnegi umbrohu, näiteks naadi võib suhu pista roheliselt ja otse aiast, siis näiteks nõgese söögikõlbulikuks muutmine nõuab veidi rohkem vaeva.

Botaanikaaias avatud näitusel on selle tarvis ka retseptid välja pandud. "Umbrohutoitudest saab näiteks hommikuks võileiva kokku, kui panna sinna nõgesest tehtud leiba, nõgesejuustu ja karulauguvõid, peale võib raputada värsket naati, mis on hea maitsetaime maitsega," rääkis "Aktuaalse kaamera" reporter Heleri All.

Näitus, mis õpetab, kuidas umbrohi taldrikule sobib, jääb avatuks mai lõpuni.