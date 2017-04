Mosuli operatsiooni tõttu on kodudest põgenenud pool miljonit inimest

Iraagi väed alustasid riigi suurimat sõjalist operatsiooni kuus kuud tagasi, Mosuli idaosa vabastati jaanuaris. Pärast veebruaris alanud pealetungi Mosuli lääneosale on põgenike arv järsult kasvanud.

"Meie rängim stsenaarium operatsiooni algul oli, et Mosulist võib põgeneda kuni miljon tsiviilisikut," ütles ÜRO Iraagi humanitaarkoordinaator Lise Grande. "Juba praegu on põgenenud 493 000 inimest, kes on olnud sunnitud kõik maha jätma."

Iraagi väed on saavutanud viimase kahe kuu jooksul Mosuli lääneosas märkimisväärset edu, kuid kõige rängemad lahingud võivad veel vanalinnas ees oodata. ÜRO hinnangul on Mosuli lääneosa IS-i kontrolli all olevatesse piirkondadesse jäänud veel umbes pool miljonit tsiviilelanikku.

Iraagi sõjaväe andmeil kasutas ISIS nende vastu keemiarelva

Ääärmusrühmitus ISIS kasutas keemiarelva Iraagi vägede vastu, mis osalesid operatsioonis Mosuli linna tagasivallutamiseks, sõjaväe andmeil said mõned julgeolekujõudude liikmed kannatada.

ISIS on varemgi aeg-ajalt keemiarelva kasutanud, kuid selle ohvrite arv ja mõju sõjalistele operatsioonidele on olnud minimaalne. Džihadistide pommid ja kuulid on olnud märksa surmavamad.

"Daeshi terroristlikud jõugud püüdsid takistada meie vägede edasiliikumist, kasutades mürgiste kemikaalidega täidetud mürske, kuid selle mõju oli väga piiratud," on öeldud Iraagi väejuhatuse avalduses.

Laupäevane rünnak hukkunuid kaasa ei toonud ning põhjustas vaid piiratud vigastusi julgeolekujõudude liikmete seas, lisas sõjavägi.

Avalduses seisab, et rünnaku alla sattunud üksused osalesid suuremas opratsioonis Mosuli tagasivõtmiseks ISIS-elt, kuid ei täpsustanud, kas keemiarünnak leidis aset linnas või sellest väljas.