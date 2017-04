GAG-i uue hoone naaber vaidlustas ehitusloa

Kohtusse pöördus oma õiguste kaitseks laiendatava hoone naabermaja korteriomanik.

Teda esindava vandeadvokaadi Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul tingis kaebuse asjaolu, et koolihoonele linna poolt väljastatud ehitusloa alusel toimub tegelikult hoone laiendamine suuremas ulatuses kui 33 protsenti.

"See tähendab, et läbi tulnuks viia detailplaneeringu koostamine või äärmisel juhul projekteerimistingimuste menetlus. Tegemist on menetlustega, mille eesmärk on elanikkonna kaasamine ning naabrite arvamuste ja ettepanekute ära kuulamine. Samuti uuringute vajaduse välja selgitamine," ütles ta.

Advokaadi sõnul on hoone esialgse projekti võrdlemisel ehitusloaga ilmnenud, et hoone laiendamise maht on enam kui 54 protsenti, mistõttu ei oleks saanud ehitusluba anda ilma detailplaneeringu koostamiseta ning täiendavate uuringute läbiviimiseta liikluse, parkimise, müra ja saaste osas.