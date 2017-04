Mööda joont sõitmine kahe sõiduraja vahel pole mootorratturitele lubatud

Politsei- ja piirivalveameti juhtivinspektorit Kalmer Tikerpe ütles ERR-i raadiouudistele, et kui mootorrattur mahub kahe sõidurajaga teel, näiteks Pirita teel ummikus seisvatest autodest mööda nii, et ta eraldusriba ei ületa, siis on see lubatud.

"See on lubatud, kui ta mahub mööda nii, ei ohusta kõrvalrajal liiklevat sõidukit, tehes seda viisil, et ta ei sõida joone ehk teekattemärgistuse peal," sõnas Tikerpe ja tuletas meelde, et kergliiklusteeriba või ühissõidukirada mootorrattur kasutada ei tohi.

Politseiinspektor pani mootorratturile hooaja alguse puhul südamele, et nad kasutaks sõiduvarustust, kontrolliks üle ratta tehnoseisundi ja rehvid ning arvestaks, et teedel on veel palju liiva, tolmu ja puru, mis tekitab libedust.