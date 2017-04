Eesti kohtusüsteem on Euroopas digivaldkonnas esimene

Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub värskest Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabelist Justice Scoreboard.

Esikohal on Eesti koohtusüsteem digitaalse suhtluse ning teisel kohal kohtumenetluse kiiruse poolest, ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR-ile.

Euroopa Komisjon võrdles liikmeriikide õigusmõistmise tõhusust, kvaliteeti ja sõltumatust. 2017. aasta tabel sisaldab ka andmeid kodanike õigusemõistmisele ligipääsu ja kohtutega suhtlemise kanalite kohta.

"Selgub, et olulisim tõhususe näitaja – kohtumenetluse pikkus – on Eestis väga hea. Meie esimese astme kohtutes lahendatakse asju Euroopa keskmisega võrreldes tunduvalt kiiremini ning Eesti on tsiviil- ja haldusasjade lahendamisel Taani järel teisel kohal," märkis Talvik.

Tema sõnul rõhutas komisjon liikmesriikide õigusemõistmise kvaliteeti võrreldes probleemi digiallkirja kasutamisel, sest üle pooltes liikmesriikides ei ole digiallkirjastamine leidnud piisavalt rakendust.

Seevastu Eesti paistab digiallkirja kasutamisega silma ning meie advokaatide ja kohtu suhtlus on peaaegu 100 protsenti digitaalne.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on eesti kohtusüsteemi esiletõstmine eriti märkimisväärne seetõttu, et Eesti kohtute eelarve elaniku kohta on üks EL-i riikide väiksemaid ehk Eestis kulutati 2015. aastal kohtutele 30 eurot ühe inimese kohta.

Euroopa Komisjoni võrdlustabeli eesmärk on anda usaldusväärset infot liikmesriikide õigusemõistmise tähtsaimate tahkude kohta ning aidata sel moel parandada liikmesriikide kohtusüsteemi.