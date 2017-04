Hussar: rohkem personalimuudatusi Postimehes praegu ei tule

Kümme aastat Postimehe meelelahutusportaali Elu24 juhtinud Anu Saagim pani esmaspäeval poolte kokkuleppel ameti maha. Samuti lahkusid töölt teadustoimetuse juhataja Riin Aljas ning Postimehe Tartu toimetuse juhataja Tiina Reinart.

Lauri Hussar ütles ERRile, et peale nende kolme rohkem koondamisi ei tule, ning täpsustas, et Reinart lahkus omal soovil.

"Olen täna ka toimetuse juhtide koosolekul öelnud, et mina küll ei näe, et rohkem mingeid personalimuudatusi Postimehes peaksime tegema," kinnitas ta.

Hussari sõnul ei tähenda värsked muudatused, et midagi Postimehe sisus muutuks, sest lugeja jaoks toimusid olulised muudatused juba aasta tagasi, kui Postimehe paberleht märksa paksemaks läks. Peatoimetaja ütles, et ajaleht on sisusse panustanud ja aasta eest võeti tööle ka palju ajakirjanikke, nüüd üritatakse taset hoida.

"Samas, kui vaatame nüüd veebi, kuna täna kõik meediaorganisatsioonid panustavad veebi, siis lugeja jaoks peaks kindlasti veebi veelgi rohkem sisu tekkima, mitmekülgsemat sisu. Meil on lähiajal plaanis ka mitmeid olulisi arendusi ja muutusi, et veebisisu pakkuda mitmekülgsemalt ja ka interaktiivsemalt," rääkis Hussar.

"Toota ka videosisu, koondada meie oma videosisu vastavasse videokeskkonda, et see oleks ka kasutajasõbralikult kättesaadav ja nii edasi, nii et siin on mitmeid plaane, millega edasi minna," lisas ta.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles esmaspäeval, et uue struktuuri järgi Elu24 peatoimetaja kohta enam järele ei jää ja portaali ootab ees uus strateegia.