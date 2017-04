Eesti arvestab rändekava kvoodi täitmisega täies mahus

Eelmisel nädalal kirjutas uudisteportaal EU Observer, et Euroopa Liit plaanib vähendada varjupaigataotlejate arvu, kelle ühendus kavatseb septembriks Itaaliast ja Kreekast ümber paigutada. Portaali väitel kavatseb Komisjon vähendada ümberpaigutatavate pagulaste arvu 33 000 inimesele.

Siseministeeriumi pressiesindaja Karin Kase ütles BNS-ile, et EU Observer on tõepoolest kirjutanud Euroopa Komisjoni plaanist vähendada ümberpaigutatavate pagulaste arvu, kuid seda ideed ei ole veel ametlikult välja käidud ning ametlikku infot kava kohta pole Eesti ametivõimudeni jõudnud. "Seetõttu on meil on keeruline seda põhjalikult kommenteerida," nentis ta.

Kase sõnul on ka varem räägitud sellest, et Kreekas ja Itaalias ei ole enam nii palju inimesi, kes ümberpaigutamiseks kvalifitseeruksid. "Samas on reaalsus, et nendesse riikidesse tuleb asüülitaotlejaid endiselt juurde ja nende aitamiseks on vaja mingit alalisemat mehhanismi," ütles Kase. "Eesti on seni arvestanud ja arvestab ka edaspidi endale võetud kohustuse täies mahus täitmisega."

Eesti on Euroopa Liidu rändekava raames lubanud Kreekast ja Itaaliast ümber paigutada ning Türgist ümber asustada kokku 550 pagulast. Praeguseks on rändekava raames Eestisse ümber paigutatud ja asustatud 120 inimest, kellest pooled on lapsed. Neist üks Iraagi perekond läks vabatahtlikult tagasi kodumaale, 31 inimest on Euroopas reisil ning kaks vahi all.

EL-i riigid leppisid varasemalt kokku, et tänavu septembris lõppeva kaheaastase programmi raames võetakse vastu 160 000 varjupaigataotlejat, kirjutas EU Observer eelmisel nädalal. Hiljem kärbiti arv 98 255 inimesele, sest ühendus eraldas 54 000 kohta Türgist vastu võetavatele süürlastele. Nüüd langeb arv arvatavasti 33 800 inimesele, sest kava alla kvalifitseeruvate inimeste arv on oodatust oluliselt väiksem.

"Nende inimeste arv, kes liigituvad Itaalias ja Kreekas ümberpaigutamiskava alla, on tõepoolest osutumas väiksemaks, kui algselt arvati," ütles EL-i rändevolinik Dimitris Avramopoulos eelmisel kolmapäeval.

Euroopa Komisjon nimetab programmi edulooks, kuigi selle alusel on ümber paigutatud 10. aprilli seisuga vaid 16 340 inimest. Aprilli seisuga on ümber paigutamiseks registreeritud Kreekas 14 000 ja Itaalias umbes 3500 inimest.

Kui registreeritute arv oluliselt ei muutu, siis paigutatakse septembriks ümber umbes 33 800 inimest. Inimeste kiiret registreerimist takistavad muu hulgas administratiivsed pudelikaelad, logistilised probleemid