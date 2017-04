May kuulutas Suurbritannias välja varajased üldvalimised

May põhjendas valimiste väljakuulutamist rahvuslike huvidega, vahendasid Reuters ja BBC.

Ta ütles, et ainus võimalus "tagada eelolevaiks aastaiks kindlus ja stabiilsus on korraldada valimised ja paluda teie toetust otsustele, mis mul tuleb teha".

May süüdistas teisi Briti poliitilisi parteisid mängude mängimises ja ütles, et see seab ohtu riigi suutlikkuse Brexitiga edukalt toime tulla ning põhjustab ebakindlust ja ebastabiilsust.

"Kui me praegu valimisi ei korralda, jätkuvad poliitilised mängud ning läbirääkimised Euroopa Liiduga jõuavad kõige keerulisemasse faasi enne järgmisi üldvalimisi."

"Kui me praegu valimisi ei korralda, jätkuvad poliitilised mängud ning läbirääkimised Euroopa Liiduga jõuavad kõige keerulisemasse faasi enne järgmisi üldvalimisi," põhjendas May vajadust kiiresti valimised välja kuulutada.

"Seega on meil vaja üldvalimisi ja meil on neid vaja praegu. Meil on praegu ühekordne võimalus see ära teha," nentis peaminister.

Ta märkis, et opositsiooniparteidel on nüüd võimalus näidata, et nad ei ole valitsuse vastu lihtsalt vastandumise pärast ega käsitle poliitikat mänguna.

"Hääletame homme valimiste poolt - esitame oma Brexiti-plaanid ja alternatiivsed valitsemisprogrammid ning laseme siis inimestel otsustada," lausus May.

Brexiti ajakava üldvalimised ei mõjuta, kinnitas May pressiesindaja.

Tal tuleb oma otsusele saada kahe kolmandiku parlamendi liikmete heakskiit. Parlamendis tuleb May ettepanek hääletusele kolmapäeval. Peamine opositsioonipartei, leiboristid teatasid, et on uuteks valimisteks valmis.

Mayst sai peaminister pärast seda, kui britid mullu juunis referendumil Euroopa Liidust lahkumise poolt hääletasid. YouGovi arvamusküsitluse kohaselt leiab 50 protsenti valijaist, et just May on parim peaminister. Leiboristide juhti Jeremy Corbinit toetaks sellel kohal 14 protsenti vastanuist.

Bank of New York Melloni globaalsete uuringute juht Simon Derrick märkis, et teatese ei suhtuta esialgu negatiivselt. "See on poliitiliselt nutikas käik, mis peaks tagama suurema stabiilsuse EList lahkumise otseste tagajärgedega toimetulekuks," sõnas ta.

Politoloog: May soovib oma parteile suuremat toetust saavutada

Londoni Ülikooli politoloogia vanemlektor Allan Sikk ütles ERRi raadiouudistele, et May soovib kindlasti oma parteile ja Brexitile parlamendis suuremat toetust saavutada, sest praegu on konservatiividel ainult paarikohaline enamus ning kõik konservatiivide partei parlamendisaadikud ei ole May üsna jäiga Brexiti-liini taga.

"Teine asi, mida ta üritab kindlasti saavutada, on nõrgestada Tööparteid, mille populaarsus on praegu väga madal," märkis Sikk.

Politoloogi sõnul sõltub tõenäosus, et May soovitu ka saavutab, kahest asjast: esiteks sellest, kas valimised ikka toimuvad ehk kas parlamendist kaks kolmandikku seda toetab.

"Teine takistus on võib-olla see, et jäiga Brexiti vastased võivad siiski koonduda ja teha konservatiividele need valimised võrdlemisi raskeks. Veel kolmas takistus on see, et May veel alles kuu aega tagasi ütles, et erakorralisi valimisi tema välja ei kuuluta ja ta on korranud seda palju kordi pärast seda, kui ta peaministriks sai," tõi Sikk välja.