Maasikas: May otsib valimistega toetust oma Brexiti positsioonidele

"Brexiti rahvahääletus (eelmise aasta juunis - BNS) oli selle üle, kas jääda või väljuda. Eks nendest valimistest saab nüüd hääletus peaminister May Brexiti positsioonide üle, mis tingimustel väljuda, " ütles Maasikas teisipäeval BNS-ile, kommenteerides Briti valitsusjuhi otsust kuulutada 8. juuniks välja erakorralised valimised.

"Sellest, mida May ütles, on Briti ajakirjanduses palju juttu olnud - et May valitsust ei ole valitud, tal ei ole endal valimistel saadud mandaati. Ja seda nüüd peaminister ja partei juht otsibki. Tema eesmärk on öelda, et me täidame rahva tahet, me paneme Brexitit täide ja mul on ka selleks, nendeks konkreetseteks positsioonideks, rahva mandaat," selgitas Maasikas.

Hinnnates valimiste väljakuulutamise mõju Brexitile, märkis Maasikas, et seni, kuni Briti valitsus ei ole teatanud oma positsioonide muutumisest, on kõik endine.

"Briti valitsus on oma positsioonid (Euroopa Liidust lahkumise kõnelusteks - BNS) välja öelnud. Ja neile vastab nüüd Euroopa Liit 29. aprillil (erakorralisel ülemkogul - BNS) oma positsioonidega. Ja kuni me ei ole kuulnud Briti valitsuselt teistsuguseid seisukohti, siis seni ju kehtivad need. Mõlemalt poolt," ütles Eesti valitsuse Brexiti-koordinaator. "Ma ei näe, et seni miski muutuks selles protsessis, mis toimub praegu Euroopa Liidus kuni Briti valitsus ei ole midagi muud öelnud," lisas Maasikas.

Suursaadik Maasikas on Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures ja valitsuse Brexiti-teemade koordinaator.

Politoloog: May soovib oma parteile suuremat toetust saavutada

Londoni Ülikooli politoloogia vanemlektor Allan Sikk ütles ERRi raadiouudistele, et May soovib kindlasti oma parteile ja Brexitile parlamendis suuremat toetust saavutada, sest praegu on konservatiividel ainult paarikohaline enamus ning kõik konservatiivide partei parlamendisaadikud ei ole May üsna jäiga Brexiti-liini taga.

"Teine asi, mida ta üritab kindlasti saavutada, on nõrgestada Tööparteid, mille populaarsus on praegu väga madal," märkis Sikk.

Politoloogi sõnul sõltub tõenäosus, et May soovitu ka saavutab, kahest asjast: esiteks sellest, kas valimised ikka toimuvad ehk kas parlamendist kaks kolmandikku seda toetab.

"Teine takistus on võib-olla see, et jäiga Brexiti vastased võivad siiski koonduda ja teha konservatiividele need valimised võrdlemisi raskeks. Veel kolmas takistus on see, et May veel alles kuu aega tagasi ütles, et erakorralisi valimisi tema välja ei kuuluta ja ta on korranud seda palju kordi pärast seda, kui ta peaministriks sai," tõi Sikk välja.