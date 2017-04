Madison: Türgi võib NATO artikkel 5 torpedeerida

"Mis puudutab Lähis-Ida konflikti, kus Türgi on üks osapool, teiselt poolt Euroopa riigid ja USA ning siis on veel Venemaa, siis ma oleks väga ettevaatlik võimaluse osas, mis puudutab potentsiaalseid kokkuleppeid näiteks Türgi ja Venemaa vahel. Kui siin rääkida julgeoleku kontekstist, siis igasugused kokkulepped näiteks Türgi poolt Venemaaga oleksid väga ohtlikud justnimelt NATO ühtsusele," ütles Madison ERR-ile.

Madison nimetas tülikohtadeks ka Türgi viisavabaduse teemat Euroopa Liiduga ja põgenikekriisi. "Kui ühe laua taga peaksid istuma näiteks hollandlased, sakslased ja türklased, siis vaadates Erdogani väljaütlemisi, kus ta otseselt sõimab Euroopa Liidu liikmesriike natside poegadeks ja kogu ühendust fašistlikuks ja kui nüüd tekib ühel Euroopa Liidu või NATO liikmesriigil probleem, siis see on jälle üks koht, kus hakataks võib-olla teostama oma riiklikke huve Euroopa Liidu liikmesriikide vastu," kommenteeris Madison.

"Muidugi see kõik on spekulatsioon ja oletus, aga mina näen küll siin reaalset ohtu," märkis ta.

Madisoni hinnangul tuleks Türgiga suhelda jõupositsioonilt. "Ma arvan, et Türgiga tuleks suhelda samalt positsioonilt nagu nemad meiega, ehk jõupositsioonilt. Kindlasti Türgi mõistab väga hästi, et neil on vaja Euroopat kui üht peamist investorit Türgi majandusse, neil on vaja Euroopa turiste, nende huvides on ka see, et oleks Lähis-Idas stabiilsus tagatud," sõnas riigikogulane.

"Hetkel loomulikult Türklased on väga oskuslikult keeranud Euroopa Liidu ümber oma väikese sõrme, kus on olnud nõus maksma kolm miljardit eurot ning võtma vastu põgenikke vastavalt türklaste soovile. Pigem tuleks siin panna maha kindel punane joon, kust üle ei minda. Ma näen, et on olnud liiga suur vaba voli türklastel mängida Euroopa riikidega ja on jäädud liiga arglikkusse kaitsepositsiooni," lõpetas Madison.