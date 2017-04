Andres Metsoja kandideerib IRL-i aseesimeheks

Metsoja tunnistas, et talle on erakonna liikmed teinud ettepanekuid ka IRL-i esimeheks kandideerida. "Jah, seda diskussiooni on olnud erakonna sees ühe ja teisega, aga ma ei ole pidanud seda mõistlikuks," ütles Metsoja ERR-ile.

Esimeheks kandideerimist takistab Metsoja sõnul tal asjaolu, et tal puudub ministrina töötamise kogemus. "Minna valitsuskoosseisu ja hakata juhtima erakonda, siis ma arvan, et see on minu jaoks natuke üle jõu käiv ülesanne," lausus Metsoja.

Metsoja soovib IRL-i esimehena näga Helir-Valdor Seedrit.

IRL saab endale uue esimehe 13. mail. Senine erakonnajuht Margus Tsahkna enam ei kandideeri.