Raasuke: finantsasutustest on tehtud politsei käepikendus

Loodava DNB/Nordea ühendpanga Luminor juhi Erkki Raasukese hinnangul on üleregulatsioon viinud olukorrani, kus Eesti finantsasutused on muutunud politsei käepikenduseks.

"Järelevalvet [finantssektori üle] tehakse ettenähtud raamistikus, aga pendel on regulatsiooni komplekssuses, vastuolulisuses ja jaburuses jõudnud punkti, kust ma loodan, et see hakkab tagasi pöörduma. Finantsasutustest on tehtud politsei käepikendus. Võib-olla see isegi on ühiskonna seisukohast optimaalne, aga sellele oleks pidanud eelnema mingi debatt," sõnas Raasuke teisipäevasel finantsinspektsiooni juubelikonverentsil.

Teine suure probleemistikuna nimetas Raasuke regulatsiooni, mis kirjutab ette, kes peab kellele finantssektori ettevõtete üksustes seesmiselt aru andma. See aga omakorda suurendab sisemisi kulusid.

"Täna istume siin aprillis 2017 ja suur osa Baltikumi pankadest ei saa teha dollarimakseid. See on puhas regulatiivne jõud, mis on meid sinna viinud. Kas oleksime ette kujutanud, et täisglobaliseerunud maailmas pole võimalik maailma suurimas valuutas teha makseid? See on koht, kus reguleerijad peaks minema tagasi oma laua ümber. Sellega luuakse fragmenteeritust, turutõrkeid ja kõike muud sinna juurde," märkis Raasuke.

"Eks pärast finantskriise on ikka tavaks ülereguleerida," sõnas vastuseks Raasukesele finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld.