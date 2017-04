Pelgulinna sünnitusmajas avati vastsündinute intensiivravi perepalatid

Varem olid kõik intensiivravi vajavad beebid ühes suures palatis koos ja vanemad ei saanud pidevalt nende juures viibida. Vastrenoveeritud kuues perepalatis saavad vanemad olla aga ravi vajavate imikutega pidevalt koos, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on nii Eestis kui ka kogu Baltikumis ainulaadse lahendusega. Pelgulinna sünnitusmajas sünnib aastas umbes 3500 last ja intensiivravi vajab neist igal aastal 300 kuni 400. Keskmine ravi kestus on 5-6 päeva.

"Iga ema ja isa tunneb oma last kõige paremini ja me kindlasti hakkame küsima nende käest, kuidas neil läheb, nad saavad olla kõigi protseduuride juures. Nad õpivad oma lapse eest hoolitsema ja teiste riikide kogemus, teadusuuringud näitavad, et selliste laste ravitulemus on ka parem. Emad toidavad neid kauem rinnaga, neist saavad tervemad ja tublimad kodanikud. Emadel on vähem sünnitusjärgset depressiooni, ka pereprobleeme on vähem," ütles Pelgulinna sünnitusmaja juhataja Piret Veerus.