Seeder IRL-i juhina personaliküsimustest ei alustaks

Seeder välistab võimaluse, et ta IRL-i esimeheks saades kohe oma erakonna ministrite väljavahetamisega tegelema hakkaks.

"Mina kindlasti ei alusta, ka alles kandidaadina erakonna esimehe kohale, personaliküsimuste lahendamisega. Need küsimused jäävad sellesse perioodi, kui uus juht on valitud. Siis meil on teada, kes on uus koosseis - kes kuuluvad erakonna juhatusse, kes eestseisusesse jne," selgitas Seeder ERR.ee-le.

Seeder lubas, et temast erakonnas pingete ja intriigide loojat ei saa. "Vastupidi, ma ei pea õigeks mingit kohtade jagamist, võimalikke ümberpaigutusi vms arutada," kinnitas minister.

Oma erakonna ministrite tööga võib tema hinnangul laias laastus rahul olla.

"Aeg on valitsuskoalitsioonis olnud küllaltki lühike. Selle 4,5 kuuga, mis praegu tegutsetud on, ma arvan küll, et võime küll oma ministrite tööga rahule jääda," hindas ta oma kolleege.

IRL valib omale uue esimehe 13. mail. Kandideermissoovist on teada andnud kaks kandidaati, maaeluminister Helir-Valdor Seeder ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.