Fortum plaanib Tartumaale rajada päikesepargi

"Me oleme sellist ettevalmistavat tööd teinud ja meil on konsultantidega lepingud sõlmitud - see plaan iseenesest on tõsine," ütles Fortum Eesti ja Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots BNS-ile.

Luunja vallavalitsus on algatanud vastava detailplaneeringu koostamise päikesepargi rajamiseks, samas on Külaotsa sõnul veel lahtine selle rajamiseks vajaliku maa omandamine, mis hetkel kuulub riigile. "Teiseks seal on tegemist reostunud maaga," märkis Külaots.

"Praegu ei tea veel, kas seda on vaja korda teha või mitte. Seal inimesi samas töötama ei hakka. Kui me vaatame näiteks Saksamaad, kus on palju päikeseparke tehtud, siis need ongi tehtud sellistele maadele, kus mitte midagi muud teha ei saa, kas on tegemist reostunud maaga või sõjaväe polügooni aladega," rääkis ta.

Seni kuni pole selge, kui palju ettevõte maad saab, pole Külaotsa sõnul ka selge kui suure pargi Fortum sinna rajada saaks. "Sellepärast asi ongi mõnes mõttes imelikus staadiumis, et me teeme asju, aga täpselt ei tea kui suurt asja," ütles ta, lisades, et maa küsimus loodetakse lahendada paari nädalaga.

Kuna parki tulevad ainult päikesepaneelid, siis selle püstitamine Külaotsa sõnul väga ajamahukas pole. "Kõige varem võiks park püsti saada veel selle aasta jooksul, kui kõik läheb nii nagu plaanitud," ütles ta.

Juhul kui ettevõte saaks omandada loodetust väiksema maatüki, võib pargi rajamise plaan ka katki jääda. "Kui see maa asi on selge, siis me korra veel ise arvutame, et kuidas see tasuvus kujuneb ja siis saame edasi liikuda," ütles ta.

Mujal Eestis ettevõte sobiva maa osas pole ringi vaadanud. "Kui seal ei saa, siis ei tee. See pole ka meie jaoks maailma lõpp," märkis Külaots.

Külaotsa sõnul kavandab Fortum alale suhteliselt suurt parki, miinimum 10 megavatti. "See suurus varieerubki 10 kuni 50 megavati vahel. Alla 10-megavatist me tõenäolisett ei hakka tegema, aga see on ka otsustamise küsimus, kui maa asi on selge," ütles ta.

10-megavatise pargi rajamise maksumus jääb tema sõnul 10 miljoni euro kanti ja 50-megavatise pargi püstitamiseks kuluks seega ligikaudu 50 miljonit.