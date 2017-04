Töövõimereform: puudulik e-tervise infosüsteem on endiselt probleem

Töövõimereformi jooksul on puuetega inimesed vaidlustanud alla viie protsendi töövõimehindamistest. Töötukassa hinnangul võtab osalise töövõimega inimestel töö leidmine mõnevõrra kauem aega kui täiesti tervetel inimestel, samas leitakse uusi ametikohti väga erinevates valdkondades. Jätkuvalt on suureks komistuskiviks töövõime hindamisel puudulik e-tervise infosüsteem.

Puuetega inimeste koda tunnistab, et töövõimereformi algus on olnud kõigile pingeline, aga töötukassa on oma tööga hakkama saanud. Suureks probleemiks on jätkuvalt e-tervise andmete puudulikkus, mille tõttu ei saa ekspertarstid tihti adekvaatselt hinnata inimeste töövõimet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ütles, et andmete puudulikkuse osas on olukord isegi hullem kui olid osapoolte hirmud. "Töötukassa peab umbes pooltel juhtudest tegema täiendavaid päringuid otse arstidele terviseandmete kohta, sest tervise infosüsteemis pole need piisavad. Meie inimeste jaoks tähendab see seda, et otsused hilinevad, see põhjustab ajakulu, ressursikulu, närvikulu jne," ütles Habicht.

Seepärast on puuetega inimeste kojal üleskutse kõigile töövõimet hindama minevatele inimestele, et need oma arsti juures käies toonitaksid kõikide andmete vajalikkust e-tervises.

Sotsiaalministeeriumis on valmis kaks seadusemuudatust, mis peaksid aitama haridusteed jätkavaid vähenenud töövõimega inimesi ja selliseid, kelle menetlus on töötukassas veninud ja inimene on jäänud toetusest ilma.

"See on riigi probleem, kui riik pole saanud õigel ajal oma otsuseid langetada, ja inimene sellest kannatada ei tohiks. Sellest tulenevalt plaanime muuta seadust nõnda, et kui inimene on õigel ajal taotluse sisse andnud, saab oma toetust nii kaua kuni uus otsus on tehtud, sõltumata sellest kui pikalt see aega võtab," rääkis tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Sotsiaalministeerium ja puuetega inimeste koda sõlmisid teisipäeval ühiste kavatsuste protokolli ja koda saab ehk juba suve lõpus pakkuda oma liikmetele spetsiaalselt töövõimealast nõustamist., Selle aasta kolme esimese kuuga on töötukassa teinud 10 000 töövõimeotsust. ja paljud inimesed on tööd leidnud erinevatel elualadel.

"Kui me vaatame eelmise aasta andmeid, siis saab eöda, et iga teine vähenenud töövõimega inimene sai tööle aasta jooksul alates töötuna registreerimisest ja iga kolmas kuue kuu jooksul ja tööd on leitud väga erinevatel elualadel ja erinevates valdkondades," ütles töötukassa juhatuse liige Pille Liimal.

Töötukassa hinnangul on töövõimereformi keerulisemad ajad ees, sest tööd hakkavad otsima pikalt tööst eemal olnud vähenenud töövõimega inimesed.