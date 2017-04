Eestis elav türklane: Erdogani autokraatsus muutus nüüd ametlikuks

"Ta oli nagunii autokraatne mees, nüüd muutus ainult see, et nüüd on ta seda ametlikult, sest referendum tehti selleks, kas saab olla "sultan" või mitte. Nüüd ta ametlikult saab," kommenteeris Çelik "Ringvaates".

Tema sõnul on Erdoğani jaoks aga raske see, et ta ei oodanud nii tasavägist tulemust. "51 ja 49 protsenti - see näitas, et iga teine inimene on tema vastu. See on väga raske tema jaoks," märkis Çelik.

Çelik käis Türgis ERR-i operaatorina referendumit kajastamas. Samuti hääletas ta Türgis referendumil ning andis enda sõnul "ei"-hääle.

Tema hinnangul toetavad Erdoğani pigem madalama haridustasemega inimesed, sest president oskab väga hästi tavaliste inimestega suhelda.

"Me peame aktsepteerima, et Erdoğan on väga edukas. Ta võib olla väga spetsiifiline karakter, aga ta on väga edukas, ta oskab väga hästi tavaliste inimeste tasemel rääkida. Aga nende seas, kes õpivad ülikoolis või kes on lõpetanud ülikooli, on tema toetajate hulk väike - 25 protsenti. Erdoğanile annavad hääle need, kes on madalama haridusega, ja pigem moslemid," selgitas Çelik.