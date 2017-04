Eesti võimlemisklubi Janika tähistas 25. sünnipäeva

25 aasta jooksul on iluvõimlemise endise maailmameistri Janika Mölderi asutatud klubist käinud läbi tuhandeid võimlejaid. Paar aastat tagasi pühkis Mölderi pere Eesti tolmu jalgadelt ja asus võimlemist edendama Kanadas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me aitame tegelikult proua Evelin Koopi, kellele kuulub Kalev Estienne võimlemisklubi, mis on Eesti juurtega. Ja ma tunnen nagu, et see on minu kohustus, et see klubi jätkuks, sest Evelin on ise juba öelnud, et ta enam ei jõua, et ta tahaks seda jätkata, aga tal ei olnud kedagi ja siis ta leidis mind mitukümmend aastat tagasi. Ma ütlesin talle kogu aeg ei ja nüüd me otsustasime, et me läheme ja aitame," rääkis Mölder.

Kanadas treenib väikeseid võimlejaid ka Mölderi tütar Carmel Kallemaa, kes alustas võimlemisega juba kaheaastaselt.

"Ma arvan, et raskeks teeb Kanada laste treenimise just see keelebarjäär, seal on venelased, hiinlased ja kui nad on väikesed nad ei räägi veel väga hästi inglise keelt. Ja ma kahjuks ei oska väga hästi vene keelt ja hiina keelt veel vähem," ütles Kallemaa.

"Mina kui treener ja Carmel kui kavade koostaja, lavastaja, võimleja, treener, meil on ikkagi nagu oma stiil ja me viljeleme seda ja arendame seda ja ma usun, et Kanada on sellest saanud ka ikkagi ühtteist head," lisas Mölder.

Ometi leidsid ema ja tütar aega koduklubi 25. sünnipäevaks Tartusse sõita ja pidupäeva juubelilavastusega tähistada. Lavastamise võttis enda peale Carmel, kelle käe all 450 väikest võimlejat täna lavale astusid. Ka täna võimlemisklubis treenivate noorte jaoks on võimlemine väga tähtis osa elust.