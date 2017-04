Eesti paviljon Moskva transiidimessil toob Vene ametnikud Eestisse

Moskva transiidimess on Eesti ärimeestele sel aastal eriti tähtis, sest esimest korda viimase kümne aasta jooksul tunnevad nad poliitikute tuge. On mille pärast muretseda - nimelt jääb Eesti Lätile ja Leedule alla logistikasektoris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui täna mu kolleeg Lätist ütles et nad jätsid vahepeal kolm aastat vahele, siin käimises, ja nad tunnetasid et mõned protsendid kaotasid oma transpordisektoris, siis meie ei ole käinud siin aastaid, ja me oleme kaotanud neli-viis kuus korda oma sektori rahast. See on 350 miljonit eurot," ütles riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.

Läti kommunikatsiooniministeeriumi riigisekretär Kaspars Ozolins ütles, et lätlaste edu saladus on püüdlik töö koos oma partneritega. Meie raudtee, meie sadamad on siin kõik koos ja töötavad agaralt. Kõik teavad, mis on riigi prioriteedid ja mis on nende äri prioriteedid. Ja siis ongi tulemus," sõnas Ozolins.

Eesti ärimehed leiavad, et sama kord võiks olla ka meie transpordisektoris. Kui varem olid meie ettevõtjad Venemaal nagu orvud, siis nüüd on nad valitsuse tiiva all. Vene pool reageeris sellele kohe - Venemaa transpordiministeeriumi aseminister Sergei Aristov tegi visiidi Eesti paviljoni.

"Printsiip on selge, vastus on selge. Ärimehed kannatasid kaua aega, aga kui nad hakkasid barjääride tõttu väga suurt raha kaotama, siis ärimehed ütlesidki: "Ei, meil niisugused ametnikke pole vaja. Hakake tööd tegema"," ütles Aristov.

Sillamäe sadama turundusdirektor Andrei Birov kommenteeris, et härra Aristov on väga tugev võtmefiguur Venemaa transpordi- ja logistikasektoris. "Ja see, et ta tuli meie stendile ja siin toimuvad läbirääkimised, see on juba suur pluss. See tähendab, et toimub mingi dialoog," sõnas Birov.

Omavaheline suhtlemine jätkub sel aastal Tallinnas, kui Eestisse tuleb Venemaa transpordiministeeriumi delegatsioon.