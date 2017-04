Ekspert: May arvab, et tal on kindel plaan

Välispoliitika ekspert Aap Neljas arvab, et Briti peaministri Theresa May kindlus valimiste välja kuulutamise osas annab märku sellest, et ta soovib saavutada tugevamat positisooni Euroopa Liiduga Brexiti läbirääkimisteks.

"Ta arvab, et tal on on kindel plaan ja ta teab, kuidas edasi liikuda. Ja ta loodab, et see tugevam mandaat annab talle ka Euroopa Liiduga läbirääkimistel tugevama positsiooni ja ka võimaluse vajadusel kompromisse teha," kommenteeris Aap Neljas "Aktuaalse kaamera" stuudios.

"Ta sai peaminisrtiks ilma peaministri kandidaat olemata, nüüd ta soovib saada personaalset mandaati. Teiselt poolt nagu arvamusküsitlused näitavad, on Briti konservatiividel arvamusküsitluses suur edumaa - 44 protsenti on valmis nende poolt hääletama ja ta loodab saavutada parlamendis suuremat enamust, kui tal praegu on," ütles Neljas.

Neljas tunnistas, et on loomulikult võimalik, et May populaarsus kukub. "Opositsiooniparteid, Leiboristlik partei, Liberaaldemokraadid kindlasti lähevad kampaaniat tegema selle põhjendusega, et nemad sooviksid teistsugust Brexitit. Mitte kõva Brexitit, vaid sellist pehmet Brexitit, mis jätaks Ühendkuningriigi Euroopa Liidu ühisturule," lausus ta.