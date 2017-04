Karilaid: miks Kross loobus NATO riigisaladuse loa taotlemisest?

"Minu jaoks tekitab küsimusi, miks osad parlamendiliikmed, sealhulgas ka Eerik-Niiles Kross, on keeldunud NATO salajase loa tegemisest. See tegelikult ei ole väga vaevarikas. See on kolm tundi vestlust kaitsepolitseis, ankeet teha. Ja seal on veel reformierakondlasi, kes sellega ei võta vedu. Milles see põhjus on?" küsis Karilaid.

"Seni mul ei ole väliskomisjoni liikmena seda lihtsalt tarvis olnud," vastas Kross.

Karilaid ütles selle peale, et riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis on see luba tungivalt soovituslik.

"Sulle on seda pakutud ja sa oled sellest keeldunud," pöördus Karilaid veel Krossi poole.

"See annab igale poliitikule juurde usaldusväärsust, et ta ei pelga sellise saladuse astmega lubade taotlemist. Seal vaadatakse inimese kontoväljavõtet, tehakse telefonist väljavõtteid," sõnas Karilaid.

"Ma arvan, et minu kontodest ja muudest asjadest on kindlasti kaitsepolitseil väga hea ülevaade ilma riigisaladuse loata. Kui see vajadus tekib, siis ma kindlasti taotlen seda endale," ütles Kross.