Soome tahab laiendada kaitsepolitsei ja kaitsejõudude luurevõimalusi

Soomes on kavas laiendada kaitsepolitsei ja kaitsejõudude võimalusi luuretegevuseks Soomes ja välismaal.

Soome kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi töörühmad tõdesid, et Soome õiguasktid on ajast maha jäänud ega võta arvesse tehnoloogia arengut, seetõttu on seadusemuudatusi hädasti vaja, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Oleme võrreldes teiste maadega rongista maha jäänud, lausa totaalselt maha jäänud," ütles Kauko Aaltomaa siseministeeriumist.

"Paljudes Euroopa maades on juba olemas luuretegevust käsitlevad seadused ja ka järelevalvesüsteem. Soomes sellist luurega tegelevat süsteemi ei ole," nentis Tuula Majuri justiitsministeeriumist.

Töörühmad on lähtunud põhimõttest, et kodanike jälgimise asjus teeks enamasti otsuse sõltumatu kohus ja inimesed saaksid vähemalt tagantjärele teada, et neid jälgiti.

Samas leitakse, et nii mõnelgi juhul võiks jälgimist alustada kaitsepolitsei või sõjaväeluure otsuse alusel ning alati pole vaja sellest jälgimise all olevatele inimestele üldse teada anda.

Seaduseelnõu peaks andma ka sõjaväeluurele paremad võimalused jälgida julgeolekuolukorra muutumist.

Aaltomaa rõhutas, et tavalise inimese elektronkirju lugema ei hakata, kogu luuretegevus on selgelt sihitud, et noppida andmehulkadest välja selline teave, mis annab märku tõsisest ohust rahvuslikule julgeolekule.

Ta rõhutas, et otsuse teeb siiski kohus. Seaduses on selgelt määratletud, kes ja milliseid andmeid tohib otsida.

Järelevalveks on kavas luuua nö luurevoliniku ametikoht, kelle poole võib pöörduda, kui inimene tunneb, et teda on valesti koheldud.

Seadust on ette valmistatud kolm aastat ning seda on tagant tõuganud viimase aja terrorirünnakud ja valitsus loodab uuele seadusele kiiremas korras parlamendi heakskiidu saada.