Postimehe teiseks peatoimetaja asetäitjaks läheb Mari Aaspõllu

"Kui Postimehel oli siiamaani üks peatoimetaja asetäitja, siis nüüd on Postimehe peatoimetajal kaks asetäitjat. Ma arvan, et see on igati mõistlik, sest üks peatoimetaja asetäitja sellise mahu kohta, kus Postimehe peatoimetaja alla on toodud veel ka BNS ja Kuku raadio, ongi liiga vähe. Siin on kindlasti vaja tööjaotust muuta ja ma arvan, et see on Postimehele kindlasti väga hea sõnum, et me saame ühe hea tegija juurde," kommenteeris ERR-i uudisteportaalile Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar.

Hussar rääkis, et Aivar Reinap hakkab vastutama suurte sisutoimetuste eest, venekeelse toimetuse eest, paberlehe teostuse eest. Mari Aaspõllu vastutada jääb online-valdkond.

Mari Aaspõllu töötas seni Delfis juhtiva toimetaja ametikohal.