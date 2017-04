Lisaks Äripäevale taotles ka soomekeelne SSS-Raadio TJA korraldatud konkursil 92,4 megahertsi sagedusluba, amet otsustas loa anda Äripäevale. Äripäev soovis raadioga alustada 8. juunist.

Regionaalse raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkursi tingimused nägid ette soome- või eestikeelseid sõnasaateid. Lisaks pidi sõnasaadete osakaal programmis päevasel ajal kell 7.00 kuni 23.00 olema vähemalt 30 protsenti, sealhulgas uudistesaadete osakaal programmis peab olema vähemalt 10 protsenti. Juhul kui need tingimused olid täidetud, võttis amet otsustamisel arvesse kõrvaltingimusi.

Kõrvaltingimuste kohaselt pidi levipiirkonna elu kajastavate saade maht programmis olema päevasel ajal vähemalt 15 protsenti ja Eesti autorite teoste miiniummaht programmis vähemalt 20 protsenti.

MTÜ hinnangul on Äripäeva taotluse kohaselt nende levipiirkonna elu kajastavate saadete osakaal programmis päevasel ajal 80 protsenti.

"Leiame, et levipiirkonna elu kajastavad saated saavad olla ainult sõnasaated, kuna ei ole mõistetav, kuidas muusikateosed võiksid kajastada Harjumaa elu," märgib MTÜ kaebuses.

Seejuures on Äripäeva taotluses märgitud, et Eesti autorite teoste osakaal Äripäeva raadio programmis on 30 protsenti. "Leiame, et Eesti autorite teos on mõistetav kui muusikateosed, mille on loonud Eesti autor. Seega on mõistetamatu, kuidas saab Äripäeva raadio programm sisaldada 80 protsenti Harjumaa elu kajastavaid sõnasaateid ning 30 protsenti Eesti autorite muusikateoseid, kuna programmide osakaal ei saa ületada 100 protsenti," seisab kaebuses.

Seega ei vasta Äripäeva taotlus konkursi tingimustele, kuna selline programm on teostamatu, märgib MTÜ. Kuna meediateenuste seaduse kohaselt keeldub TJA peadirektor tegevusloa väljaandmisest, kui taotleja kavandatav tegevus ei vasta tegevusloa kõrvaltingimustele, siis palub MTÜ keelduda väljaandmast AS-ile Äripäev regionaalse raadioteenuse osutamise tegevusluba ja teha uus otsus selle väljaandmise kohta MTÜ-le.

Lisaks kritiseerib MTÜ tegevuslubade väljaandmsie korda.

"Väga kummaline tundub meediategevusloa kõrvaltingimuste ja nende tõlgendamise valikmenetlus. Lihtpärane kõrvaltingimuste programmiosa osakaalu mehaaniline arvestus ei sobi teenuste sisuliste osiste puhul, kus kvaliteedi hindamisel on kvantitatiivne meetid pigem kõrvalise väärtusega ja hoopis eksitav. Sellise meetodi puhul ei kaalutleta, kas väljalubatu on saavutatav ega seda, kuidas sisu teenib avalikku huvi," seisab kirjas.

Ka ei arvesta TJA MTÜ hinnangul nende programmi eripäradega. "Arvestatud ei ole, milline väärtus on soomekeelsel raadiol Eestis, näiteks võiks soomekeelsel raadiol tähtsus olla kriisiolukordades ning hindamata on jäänud SSS-raadio oluline roll Eesti soomlaste elus."