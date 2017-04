Briti parlament toetas erakorraliste valimiste korraldamist

May sõnul aitab tulemus ühendada parlamenti tema Brexiti plaani taha ja vältida ebastabiilsust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juba teisipäeval avaldasid nii Tööpartei kui ka liberaaldemokraadid May ettepanekule toetust.

Erakorralised valimised toimuvad 8. juunil.

Enne hääletust kutsusid iseseisvust lootvad Šoti Rahvuspartei esindajad peaministrit kampaaniat tegema.

"Enamik teab, et üldvalimiste tegelik põhjus on Tööpartei kehv seis. Kui peaminister on nii kindel, et tema karm Brexit, kärped ja immigratsioonivastasus on õige, siis ta peaks debateerima opositsiooniliidritega kampaania ajal. Ootame huviga meie ja konservatiivide otsest võitlust. Kas peaminister võiks öelda, miks ta kardab pidada Nicola Sturgeoniga debatti televisioonis?" küsis Šoti Rahvuspartei fraktsiooni esimees Angus Robertson.

"Võin teile kinnitada, et olen valmis kampaaniat tegema kõikjal Suurbritannias ja esitama meie konservatiivide valitsuse head tööd, mida on näha igas riigi nurgas. Ja julgeksin Šoti rahvuslastele soovitada, et nüüd on aeg kõrvale panna tunnelinägemine iseseisvuse suhtes ja tegelikult selgitada šotlastele, miks teie juhtimise ajal ei ole tervishoid saanud nii palju raha nagu on Ühendkuningriik selleks eraldanud," vastas May.