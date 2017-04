Ratas "Aktuaalses kaameras": me ei jaga ühtki senti, mida täna olemas pole

Peaminister Jüri Ratas kinnitas riigieelarvestrateegiat kommenteerides, et valitsus teeb vaid kulutusi, millel on reaalne kate.

Ratas ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et riigieelarvestrateegia juures oli põhivaidlus tervishoiu jätkusuutliku rahastamise osas. Ratas rõhutas, et valitsus ei ela tulevaste põlvede arvelt.

"Meie soov on teha seda, et suudaksime saavutada selle majanduskasvu potentsiaali, mida majandusnätiajad täna meile annavad. Kahjuks Eestil täna seda ei ole ja tänane valitsus on öelnud ühe oma prioriteedina, et majanduskasv, investeeringud on olulised komponendid meie jaoks ja me loomulikult taotleme suuremat majanduskasvu," rääkis peaminister.

Ratas kinnitas, et valitsus saab teha vaid kulutusi, millel on reaalne kate.

"Me kindlasti ei jaga ühtegi senti, mida täna ei ole olemas," kinnitas Ratas. "Tänasel seisul on riigieelarvstrateegia tehtud väga konservatiivselt ja kindlasti pole seal selliseid tuluridasid sees, kus on õhku või mida on prognoositud poliitikute poolt üle," lisas ta.

Lõpuks tunnistas Ratas, et järgmisel kahel aastal lastakse eelarve kogunenud reservi arvelt siiski 0,5-protsendisesse defitsiiti ning sellele järgneval aastal 0,3-protsendisesse defitsiiti.

Intervjuus küsiti Rataselt kui Keskerakonna esimehelt ka seda, kas ta kiidab heaks ettepaneku anda Tallinna teenetemärk MTÜ Inimõiguste Teabekeskuse (ITK) juhile Aleksei Semjonovile pikaajalise aktiivse töö eest Eesti sotsioloogi ja õiguskaitsjana. Sama tegevust on kapo oma aastaraamatutes nimetanud osaks Venemaa mõjutuspoliitikast Eestis.

"Kui te küsite minult, kas mina sellise ettepaneku oleks teinud, siis vastus on, et ei oleks teinud. /.../ Kui ma poleks seda ettepanekut teinud, siis ma ei saa seda lugeda ka positiivseks ettepanekuks," vastas Ratas pingeliseks muutunud intervjuus.