Sester valgustas valitsuse plaani riigiettevõtete börsile viimiseks

Rahandusminister Sven Sester ütles valitsuse pressikonverentsil riigifirmade erastamise kohta, et koalitsioon on kokku leppinud EVR Cargo, Eesti Teede, Tallinna Sadama ja Eesti Energia osas, kuid tema hinnangul ei ole ka Levira riigi omandis hoidmisel mingit mõtet.

Sester rääkis, et novembris tehtud kokkuleppe kohaselt müüakse riigi raudteefirma EVR Cargo 49-protsendiline osalus, sajaprotsendiliselt müüakse Eesti Teede aktsiaselts. Tallinna Sadama 30 protsendilise osaluse IPO kokkulepe peaks valitsuskabinetti jõudma lähima kuu jooksul.

"Neljas ettevõte, mis on koalitsioonilepingus kirjas, on Eesti Energia taastuvenergiaettevõtte IPO suuruses 49 protsenti, mis hõlmab tuuleenergia, hüdroelektrijaama ja nii edasi. Valitsus peab tegema ühel hetkel otsuse, kuidas edasi minna, seoses sellega, et praegu on Tootsi tuulepargi teema vaidlustatud. Arvestades, et see kindlasti moodustaks suure osa tulevase Eesti Energia tütarettevõtte võimalikust väärtusest," sõnas ta.

Rahandusministeerium on Sesteri kinnitusel selgelt arvamusel, et protsess on olnud korrektne. Vaidlustuse tõttu tuleb aga valitsusel otsustada, kas jätkata kohtuvaidlust või võtta otsus tagasi ja teha ettepanek avalikuks enampakkumiseks.

"See on kindlasti protsess, kus vaidlus võib kesta aasta või poolteist. Isegi kui eeldame, et meil on õigus, ei aitaks see kaasa IPOle," nentis Sester.

Rääkides teistest riigiettevõtetest mainis rahandusminister, et talle meeldib otsus müüa riigi omandis olevad ettevõtted. Ta on enda sõnul juba varemgi mõelnud Levira realiseerimisele.

"Ma ei näe täna vajadust, miks peaks Levira olema riigi omandis. Selleks ei ole tegelikult mingit vajadust," sõnas ta.

Samas märkis Sester, et koalitsioonis on praegu tehtud kokkulepe siiski vaid eelmainitud nelja ettevõtte börsile viimiseks ja selle plaaniga liigutakse ka edasi.