Politico: Ansipi lähenemist digivaldkonna arendamisel peetakse liiga pehmeks

Lehe kinnitusel on digitööstuse esindajad öelnud, et Ansip tegeleb valdkonnaga liiga leigelt. Ansip ise selgitas Politicole, et peab samm-samm haaval lähenemist viljakamaks.

"Ma olen valmis tegema kõige ambitsioonikamaid ettepanekuid maailmas, aga kas sellel on mõtet, kui on teada, et nendel puudub seos reaalsusega," ütles Ansip.

Endine digivolinik Günther Oettinger töötab 1. jaanuarist Euroopa Liidu eelarve ja inimressursside volinikuna. Ometigi pole ta digiteemadest lahti lasknud ja allikate sõnul tegeleb sellega endiselt jõulisemalt kui Ansip. Ka erinevatel üritustel ümbritsevad lobistid just Oettingeri, mitte Ansipit, sest teavad, et Oettinger saab asjad tehtud.

Lehe sõnul peetakse Oettingeri Euroopas heaks suhtlejaks äri- ja poliitringkondades, isegi kui ta erialaste teadmiste poolest nii tugev olla ei pruugi. Ansipi tugevaks küljeks hinnataksegi just teadmisi tehnikamaailmas. Mõnede vaatlejate hinnangul ei ole Ansip suutnud oma teemasid - geoblokeeringu kaotamist ja andmesidega seonduvat - läbi suruda ja pole suutnud veenda Euroopa komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit.

Günther Oettinger korraldab sel nädalal miniseminari, mis keskendub Euroopa Liidu eelarvele ja poliitilistele väljakutsetele, ent suur osa on pühendatud ka tehnika- ja digitaalmajanduse valdkonnale.

Iga-aastane arutelu toimub idüllilises Austria suusakuurortis Lechis ja sinna tulevad lobistid, Euroopa Liidu esindajad ja digitööstuse esindajad näiteks Google´ist, Deutche Telekomist ja Uberist. Ansip, olles kõige staažikam digiametnik, jätab seminarile minemata. Põhjenduseks ajapuudus ja asjaolu, et ta veedab selle aja hoopis Eestis.

Lehe sõnul on Ansipi strateegia lasta Oettingeril lihtsalt digitööstuse esindajatega suhelda ja asju ära teha. Lastes Oettingeril särada ning hoides teda digiteemadele lähedal, on Ansipil tugev liitlane eelarve aruteludel oma teemade esile tõstmisel, samuti tööstuse esindajate hulgas.