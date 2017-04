Tillerson süüdistab Iraani provokatsioonides

"Kontrollimatu Iraan võib liikuda sama rada nagu Põhja-Korea ja võtta kogu maailma sellega kaasa," vahendas BBC Tillersoni sõnu.

USA on andnud korralduse vaadata üle Iraani tuumalepe.

Kolmapäeval ütles Tillerson, et leppe ümbervaatamise käigus vaadatakse üle kogu USA Iraani-poliitika ja arvesse ei võeta ainult tuumaleppe täitmist, vaid riigi tegevust kogu Lähis-Idas.

Ta süüdistas Iraani "murettekitavates ja jätkuvates provokatsioonides, mis levitavad terrorit ja vägivalda, destabiliseerides samal ajal rohkem kui üht riiki".

"Iraan on maailma juhtiv riiklik terrorismi toetaja ja vastutav mitme konflikti süvendamises ja USA huvide õõnestamises riikides nagu Süüria, Jeemen, Iraak ja Liibanon, ning jätkab rünnakute toetamist Iisraeli vastu," selgitas Tillerson.

Minister kritiseeris Iraani Süüria konflikti sekkumise ja president Bashar al-Assadi toetamise eest.

Varem tunnistas Tillerson, et Teheran on täitnud 2015. aastal sõlmitud tuumaleppe tingimusi. Samas märkis ta, et riigi tuumaambitsioonid on jätkuvalt suur oht rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule.

Iraani välisminister Javad Zarif nimetas Tillersoni kriitikat iganenuks ja kutsus USA-d täitma enda kohustusi.

Iraan on korduvalt eitanud Lääne süüdistusi, et arendab oma tuumaprogrammi varjus tuumarelvi.

Teisipäeval süüdistas Washington Põhja-Koread selles, et viimane üritab oma raketikatsetustega midagi provotseerida. Põhja-Korea teatas seepeale, et võib raketikatsetusi korraldada igal nädalal ning hoiatas, et puhkeda võib täiemahuline sõda, kui USA kavatseb astuda sõjalisi samme.