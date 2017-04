Tsahkna: Semjonovile teenetemärgi andmine sülitab meie põhimõtetele näkku

IRL-i esimees, kaitseminister Margus Tsahkna ütles, et tema hinnangul on Tallinna linnavalitsuse soov anda teenetemärk Aleksei Semjonovile kui Eesti põhimõtetele näkku sülitamine.

"Arvan, et see on tegelikult piinlik ja kogu meie põhimõtetele näkku sülitamine. Sellepärast tulebki inimestel oktoobrikuus välja tulla ja valida Tallinna linnale uued juhid, et sellist asja ei saaks juhtuda ja et ka kaitseminister ei peaks otse-eetris selliseid otsuseid kommenteerima," rääkis Tsahkna "Ringvaates".

"Mina ütlen tavalise eestlasena, et see ei ole asi, mida peaks tolereerima," lisas ta.

Tsahkna ütles ka, et Tallinna Televisioon (TTV) tuleks kinni panna. "Minu arvamus on olnud aastaid, et Tallinna Televisioon tuleb kinni panna. Seda raha, mis on suurusjärgus üle kahe miljoni, kui ma ei eksi, võiks kasutada hoopis kas lasteaedade või hariduse jaoks, millel on ka mingi reaalne tulemus. Mina oma seisukohta ei muuda," rääkis ta.

Tsahknal uue esimehe suhtes eelistust pole

Seda, kumba Tsahkna IRL-i uue esimehena eelistab näha, kas Kaia Ivat või Helir-Valdor Seederit, ta ei avaldanud.

"Meil on traditsioon, et see esimees, kes on veel ametis /.../ ei võta siin aktiivset poosi. Mõlemad on mulle sümpaatsed. /.../ Mina soovin mõlemale head võistlust ja ausat debatti. See on see, mida mina ka oma muudatusettepanekutega soovisin," sõnas ta.

Vastates küsimusele, kas ta jääb pärast uue esimehe valimist IRL-i fraktsiooni, ütles Tsahkna, et tema ei lähe kuskile.

"Ministrikoha teema üle peab arutama uus juhtkond, kes valitakse. Mis ma ikka võitlen, teen oma tööd pühendumusega. Mul on tuju hea, soovin erakonnale head ja pühendun kaitseministri tööle kuni saan," rääkis Tsahkna.