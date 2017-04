Rail Balticu vastaste sõnul on selle äriplaan puudulik

Rail Balticu vastu olevad kodanikuühendused leiavad, et tegemist on puuduliku äriplaaniga ning selle mõju tuleks põhjalikumalt uurida.

Eesti Rooma Klubi presidendi Andres Tarandi arvates peaks Rail Balticuga seotud otsuse tagamaid selgitama kohus. Tarandi sõnul annab selleks õiguse Aarhusi konventsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me tahaks sellega seoses, et need mustad kohad, mida ei ole avatud, välja tuleks. Kohtul on õigus kõike nõuda ja see ühtlasi võib-olla tühistaks, aga võib-olla kinnitaks mitmeid kuulujutte sellest, mis tegelikult toimub. Me ei oska seisukohta võtta, kui infot ei ole," rääkis Tarand.