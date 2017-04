Väikese väina õhukaabel ohustab linde

Väikese väina tammile paigutatud õhuliin, mis varustab Saaremaad ja Hiiumaad elektriga, on aastaid olnud lindudele suureks ohuks. Elering plaanib 2019. aastal paigaldada Väikesesse väina merekaabli. See aga ei tähenda, et õhuliin maha võetakse.

Väikese väina tamm ja selle kõrval asuv õhuliin on sõna otseses mõttes saarlaste tuiksooned, tammi kaudu pääseb suurele maale ja elektriliini kaudu tuleb Saaremaale elekter. 1963. aastast kasutuses olnud elektriliin on aga olnud surmaliiniks tuhandetele lindudele, eriti luikedele.

"Ta näeb üsna hästi voolujuhtmeid, aga enamus, kes oma lennutrajektooris eksivad, põrkavad kokku ülemise maandusjuhtmega. Ja nii lihtne see ongi," selgitas Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke "Aktuaalsele kaamerale". "Pakkusime välja Riigikogu keskkonnakomisjonis, et see hukkuvate isendite arv võib olla sadades, aga see võib olla ka alahinnang. Aastas hukkuvate lindude arv võib olla ka tuhande juures, või ka rohkem."

AS Elering plaanib 2019. aastal õhuliini küll rekonstrueerida ehk viia ühe toiteahela tammi kõrvale väina põhja, aga praegused postid ja traadid jäävad siiski alles, just varuvariandina teise toiteahela jaoks Saaremaa elektrivarustuse kindlustamiseks.

"Suures väinas me ühe liini ehitasime. See maksis üle üheksa miljoni. Väikese väina liin ilmselt on pisut lühem, aga see suurusjärk on ilmselt sealsamas 7-10 miljonit. Kui on aga üldine arusaam ja ühiskond tahab, et need liinid sealt väinatammilt kaoksid, siis muidugi on Elering valmis ka selle teise liini vette viima. Aga see raha tuleb tarbijal endal kinni maksta," hoiatas Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.

Vaatamata sellele, et Väikese väina puhul on tegemist Natura alaga, kus loodushoid peaks olema erilise tähelepanu ja kaitse all, on see ometi lindude jaoks praegu Eestis üks ohtlikumaid paiku. Väikese väina hoiuala kaitsekorrralduskavasse on ainult soovituslikult kirja pandud õhuliini asendamine merekaabliga.

"See on ikkagi selline koostöö teema, et saaks teha neile ettepaneku, et see õhuliin maha võtta. Sest tõesti sellel on kindlasti mõju sealsele linnustikule," ütles keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Kadri Hänni.

"Mida me loodame, on loomulikult see, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja keskkonnaministeerium räägivad selle teema lahti, Eleringi investeeringute plaanis tehakse muudatused, mingi osa aastakasumist väheneb, aga looduskeskkond saab hoitud," kirjeldas Volke ornitoloogiaühingust.