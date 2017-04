ERR Pariisis: valimistel mängib oma osa digitaalne poliittehnoloogia

Kommunist Jean-Luc Melenchon on viimastel nädalatel populaarsust kasvatanud. Tal on konkurentide ees tehnoloogiline eelis - presidendikandidaat, kes lubab Prantsusmaa välja viia NATO-st ja devalveerida euro, saab olla samal ajal mitmes kohas, kuna ilmub oma toetajate ette sageli hologrammina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pariisis viibiva ERR-i korrespondendi Johannes Tralla sõnul ei piisa valimiste võitmiseks ainult iseenda paljundamisest, vait täpselt tuleb teada ka seda, kellele oma kampaaniaaega ja kus kohas kulutada. Trallaga vestelnud tarkvaraarendaja ütles, et teab täpselt, millise haridustaseme, kui paksu rahakoti ja poliitilise eelistusega inimesed näiteks teatud tänavatel elavad. Enda sõnul teab ta seda üle kogu Prantsusmaa.

"Me oleme poliittehnoloogia ettevõte. Me töötame valimiskampaaniate ja poliitikute heaks, et aidata neil juhtida andmepõhiseid kampaaniaid. Meie tehnoloogia südameks on see, et oleme Prantsusmaa territooriumi ära jaganud 60 000 tükiks. Me teame, kuidas inimesed eelmistel valimistel hääletasid, kui vanad nad on, kui mitu last neil on. Kõik need mõjutavad seda, kuidas inimesed hääletavad," selgitas Liegey Muller Pons'i kaasasutaja Arthur Muller.

Tema tarkvaral nimega 50+ on iga Pariisi kvartali kohta enam kui saja muutujaga andmeid. Kasutades suurandmete analüüsi, annab ettevõte parteidele soovitused, kuidas mõjutada valijate eelistusi. Muller peab oma seni suurimaks saavutuseks Francois Hollande'ist presidendi tegemist. Üsna tõenäoliselt on tema käsi mängus ka järgmise Prantsusmaa riigipea saamisloos.

"Meil on palju kliente ja kasutajaid praktiliselt kõikidest parteidest. Meil on inimesi paremalt, vasakult," sõnas Muller, lisades, et Rahvarindega tema ettevõte koostööd ei tee.

"Me võtsime vastu sellise otsuse. Ma ei tea, võib-olla on tal mingi oma lahendus," ütles Muller.

Andmeanalüüsijad Pariisi kesklinnas soovivad kaasa rääkida kogu Euroopa poliitikaelus.

"Me avame praegu kontorit Berliinis. Seda lahendust saab kasutada kõikjal Euroopas," kinnitas Muller.

Mulleri programmi on oma kampaania algusest kõige usinamalt kasutanud Emmanuel Macron, kes on valimistel suutnud partei toeta tõusta üheks favoriidiks.