Fotod: Pariisis sai tulistamises politseinik surma

Kui varem teatasid politseiallikad, et ka teine politseinik suri vigastuste tagajärjel, siis siseministeeriumi pressiesindaja Pierre-Henry Brandet kinnitas ühe politseiniku hukkumist. Samas said teised kaks politseinikku tema sõnul raskeid vigastusi, vahendasid Reuters ja BBC.

Üks ründaja sai samuti surma. Allika sõnul oli surma saanud ründaja julgeolekujõududele varasemast teada ning oli väidetavalt sõnumiprogrammis Telegram rääkinud sellest, et tahab politseinikke tappa, vahendas BFMTV. Politsei teatel otsitakse läbi maha lastud ründaja Pariisi idaosas asuvat kodu.

Brandet' sõnul ei ole aga ründaja isik veel lõplikult kindlaks tehtud.

Champs-Élysées suleti rünnaku järel.

Brandet' sõnul on veel vara öelda, mis võis rünnaku motiiv olla. Samas olid rünnaku sihtmärgid tema sõnul just politseinikud.

"Auto sõitis politseibussi kõrvale veidi pärast kella 21. Mees väljus autost, avas automaatrelvast tule bussi pihta," rääkis Brandet BFMTV-le. "Pärast politseiniku tapmist püüdis ta minema joosta, ise samal ajal teiste politseinike poole tulistades ja kaht neist vigastades," lisas ta.

Seejärel lasid julgeolekujõud ründaja maha. Ministeeriumi teatel ei ole välistatud, et ründajaid oli rohkem kui üks.

Reutersi andmetel on politsei andnud väidetava teise kahtlusaluse suhtes välja vahistamiskorralduse. Dokumendi kohaselt saabus mees Prantsusmaale rongiga Belgiast.

Politseiallikas ütles, et Champs-Élysées' avenüü lähistel toimus umbes tund hiljem ka teises kohas tulistamine, kuid seda pole ametlikult kinnitatud.

President Francois Hollande kutsus peaminister Bernard Cazeneuve'i ja siseministri Matthias Fekli kriisikoosolekule. Hollande'i sõnul on julgeolekujõud pärast Pariisi tulistamist suurimas valmisolekus, eriti seoses pühapäevaste valimistega.

Prokuratuur teatas, et terrorismivastase võitluse büroo on alustanud juhtunuga seoses uurimist.

Prantsuse võimud vahistasid nädala alguses kaks meest, keda kahtlustatakse "kohese rünnaku" kavandamises ja nende juurest leiti relvi ja pommimaterjali. Prantsuse siseminister Matthias Fekl ütles, et rünnak oli kavas korraldada "lähipäevil". Pariisi prokurör Francois Molins täpsustas ajakirjanikele, et leiti kolm kilo lõhkeaineid, mitmeid tulirelvi ja sunniitliku äärmusrühmituse ISIS lipp.

Pühapäeval toimub Prantsusmaal presidendivalimiste avavoor.

Presidendikandidaat Francois Fillon teatas, et tühistab reedel toimuma pidanud kampaaniaürituse, et avaldada austust julgeolekujõududele. Teine kandidaat, Rahvarinde juht Marine Le Pen ütles Twitteris, et toetab Prantsusmaa julgeolekujõude, kes "taaskord rünnaku alla on sattunud". Sõltumatu kandidaat Emmanuel Macron väljendas solidaarsust politseiga. Vasakpoolne kandidaat Jean-Luc Mélenchon avaldas hukkunud ja vigastada saanud politseinike peredele kaastunnet.

