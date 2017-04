Pariisis sai tulistamises politseinik surma, vastutuse võttis IS

Tulistamine leidis aset turistide seas populaarsel Champs-Elysees'i avenüül.

Siseministeeriumi andmetel ründaja tapeti. Politsei teatas alguses, et ründajaid oli vähemalt kaks, kuid hiljem on räägitud vaid ühest tulistajast.

Rünnaku eest võttis vastutuse sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik (IS), teatas pühasõdalaste propagandaagentuur Amaq.

"Pariisi kesklinnas korraldas rünnaku belglane Abu Yussef, kes on Islamiriigi üks võitlejaid," kirjutati džihadistide teadaandes.

Prantsusmaa politsei andmetel oli tulistaja terrorikahtlusalune, keda uuriti seoses võimalike plaanidega rünnata politseiametnikke, teatasid uudisteagentuurile AFP uurimisega kursis olevad allikad. Politsei otsis allikate kinnitusel pärast rünnakut läbi kahtlusaluse kodu Pariisi eeslinnas.

Pealtnägijate kirjeldusel väljus mees autost ja hakkas automaatrelvast politseinikke tulistama. Tunnistajate sõnul polnud kahtlust, et sihtmärgiks olid valitud just korrakaitsjad.

Telekanali CNN andmetel tänav suleti ja inimestele anti käsk piirkonnast eemale hoida. Suleti ka ümberkaudsed metroojaamad. Sündmuskohalt vahendatud videokaadritel võis näha hulgaliselt patrulle, tuletõrjeautosid ja kiirabibrigaade ning piirkonna kohal lendas politseikopter.

Trump viitas kohe terrorirünnakule

USA president Donald Trump avaldas peaaegu kohe arvamust, et Pariisis toimuv meenutab terrorirünnakut.

"Minu kaastunne Prantsusmaale, et see taas aset leiab," ütles Trump.

Võimub oletasid algselt tavakuritegu

Prantsusmaa võimude arvasid alguses, et tulistamine võis olla seotud kuritegevusega, kuid hiljem nimetati juhtunut siiski otseselt terrorirünnakuks. Prantsusmaa võimuesindajad kinnitasid, et juhtunut uuritakse terrorirünnakuna.

Telekanali CNN informatsiooni kohaselt jätkus politseioperatsioon veel kesköö paiku ja muu hulgas Pariisi eeslinnades korraldati läbiotsimisi. Võimuesindajate teatel uuris pommirühm kahtlusaluse autot.

Hollande kutsus kokku eriistungi

President Francois Hollande kutsus tulistamisega seoses kokku eriistungi. Hollande lubas "täielikku valvsust" pühapäeval korraldatavate presidendivalimiste eel ning väljendas austust tulistamises tapetud politseinikule ja veel kahele haavatud korrakaitsjale.

Hollande ütles televisioonis tehtud pöördumises, et kõik asjaolud viitavad sellele, et rünnak politseinike vastu oli terrorism.

Presidendi sõnul on julgeolekujõud pärast Pariisi tulistamist suurimas valmisolekus, eriti seoses pühapäevaste valimistega.

Reedeks on president kutsunud kokku julgeoleku-, kaitse- ja luureametnike erakorralise kohtumise.

Prokuratuur teatas, et terrorismivastase võitluse büroo on alustanud juhtunuga seoses uurimist.

Prantsuse võimud vahistasid nädala alguses kaks meest, keda kahtlustatakse "kohese rünnaku" kavandamises ja nende juurest leiti relvi ja pommimaterjali. Prantsuse siseminister Matthias Fekl ütles, et rünnak oli kavas korraldada "lähipäevil". Pariisi prokurör Francois Molins täpsustas ajakirjanikele, et leiti kolm kilo lõhkeaineid, mitmeid tulirelvi ja sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik lipp.

Tulekul presidendivalimised

Pühapäeval toimub Prantsusmaal presidendivalimiste avavoor.

Presidendikandidaat Francois Fillon teatas, et tühistab reedel toimuma pidanud kampaaniaürituse, et avaldada austust julgeolekujõududele. Teine kandidaat, Rahvarinde juht Marine Le Pen ütles Twitteris, et toetab Prantsusmaa julgeolekujõude, kes "taaskord rünnaku alla on sattunud". Ka Le Pen jätab reedese kampaaniaürituse ära. Sõltumatu kandidaat Emmanuel Macron väljendas solidaarsust politseiga. Vasakpoolne kandidaat Jean-Luc Mélenchon avaldas hukkunud ja vigastada saanud politseinike peredele kaastunnet.

Prantsusmaal on kehtinud erakorraline olukord alates 2015. aastast ning viimase kahe aasta jooksul on mitmes terrorirünnakus hukkunud üle 230 inimese.

