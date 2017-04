Rootsi väljendas muret seoses homoseksuaalide tagakiusamisega Venemaal

Välisministeeriumi eestkõneleja Johanna Westlundi sõnul kutsuti suursaadik välja seoses ärevate raportitega, et Tšetšeenias vahistatakse ja piinatakse homoseksuaale.

Välisminister Annika Soder rõhutas, et Venemaal lasub kohustus tagada, et inimõigusi järgitaks kõikjal selle territooriumil.

"Suursaadik ütles, et edastab Stockholmi seisukoha Moskvale," ütles Westlund täpsustamata suursaadiku vastust.

Venemaa suursaadik kordas meedia andmetel presidendi pressisekretäri Dmitri Peskovi juba varem avaldatud seisukohta, et teated seksuaalvähemuste tagakiusamisest Tšetšeenias pole seni saanud kinnitust.

"Tahaks rõhutada, et kuuldused ei saanud kinnitust," ütles Peskov ajakirjanikele, kommenteerides Vene presidendi Vladimir Putini ja Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi kohtumist, kus meedia väitel seda küsimust arutati.

Peskov meenutas, et Vene korrakaitsjad juba kinnitasid, et nad kontrollivad meedia teavet seksuaalvähemuste tagakiusamisest Tšetšeenias, teiste seas tegeleb sellega uurimiskomitee ja Venemaa õigusvahenaine Tatjana Moskalkova.

"Meieni ei ole esialgu jõudnud teateid, et need andmed mingitki kinnitust oleks saanud," ütles Peskov.

Ta märkis, et kolmapäevasel Putini ja Kadõrovi kohtumisel ütles viimane, et Tšetšeenia juhtkonna arvates need teated moonutavad tegelikkust ja laimavad vabariiki. Ta ütles ka, et "tšetšeenide avalik arvamus suhtub sellesse laimu sallimatult ega võta omaks ning võitleb ja jääb võitlema seadusega lubatavais piires, lükates seda ümber".

Pressisekretär ütles, et Kadõrov nimetas põhjendamatuteks väiteid Tšetšeenia muredest kirjutavate ajakirjanike ähvardamisest.

"Loomulikult kiitis president heaks selle, mis toimub eranditult seaduse raames," ütles Peskov.

Vene ajaleht Novaja Gazeta kirjutas aprilli algul tagasi, et Tšetšeenias on homosid kinni võetud ja läbi pekstud ning vähemalt kolm meest on tapetud. Sestpeale on rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid tauninud vägivalda ja nõudnud Venemaa sekkumist.