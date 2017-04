Kunstioksjonil tuleb müüki kuulus Lurichi skulptuur

Adamsoni kuulus Lurichi skulptuur "Tšempion" valmis 1903. aastal.

Lurich tellis Peterburist prantsuse päritolu Adolphe Morandi valu- ja pronksitöökojast kaks pronksvalandit. Üks neist on praegu Eesti Spordimuuseumis, teise saatusest polnud enam kui sada aastat midagi teada. Sellest teosest on veel kolmaski variant, mis valati 1924. aastal Tartus ning asub Eesti Kunstimuuseumis.

Et nüüd taas Eestisse jõudnud skulptuur on tõesti see, mis valmistati 1903. aastal, on kinnitanud Eesti Kunstimuuseumi kunstiteadlane Mai Levin.

Keegi ei tea täpselt, mis seiklusi "Tšempion" sajandi vältel Ameerikas läbi tegi. Uuesti ilmus see päevavalgele tänavu, kui keegi eestimeelne Ameerika kunstikollektsionäär avastas selle James D. Julia oksjonikoja antiigioksjonil. Ta sai kohe aru, millega tegu on, otsustas, et Adamson peab kodumaale tagasi jõudma, ning ostis skulptuuri ära.

Kollektsionäär ei soovi avaldada oma nime ega seda, kui palju ta teose eest maksis.

Haus Galerii galerist Triinu Soikmets märkis, et hind dollarites oli väiksem kui algsumma, mille eest see Eestis oksjonile läheb: 45 000 eurot.