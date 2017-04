Washington valmistub esitama Assange'ile süüdistusi

Telekanali CNN andmetel Washington valmistab juba süüdistusi ette, et taotleda Assange'i väljaandmist ja vahi alla võtmist.

USA justiitsminister Jeff Sessions on öelnud, et Assange'i vahistamine on Valge Maja administratsiooni üks prioriteete.

Luure Keskagentuuri direktor Mike Pompeo ütles eelmisel nädalal, et WikiLeaks on USA-vaenulik moodustis, millel on sidemed selliste riikidega nagu Venemaa.

Assange varjab end alates 2012. aastast Ecuadori Londoni saatkonnas, et vältida enda väljaandmist Rootsile seoses vägistamissüüdistusega.

Austraalia päritolu endine arvutihäkker on väljendanud varem kartust, mille kohaselt annab Stockholm ta välja Ühendriikidele. Assange on pahandanud tõsiselt Washingtoni seoses WikiLeaksi lekitatud dokumentidega, mis sisaldasid tuhandeid USA sõjaväe ja diplomaatiliste ringkondadega seotud asju.