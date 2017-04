Kongress võib Obamacare'i tühistamist hääletada järgmisel nädalal

See oleks oluline võit president Donald Trumpile enne seda, kui tema esimesed 100 päeva presidendiametis täis saavad.

Sel nädalal möödub kuu aega sellest, kui kongressi esindajatekoja esimees Paul Ryan võttis paar minutit enne hääletust tagasi vabariiklaste tervishoiukava, mis pidanuks asendama Obamacare'i. Kavaga ei olnud rahul nii vabariiklaste konservatiivsem kui ka mõõdukam osa.

President Donald Trumpi administratsioon on viimastel nädalatel üritanud esindajatekoja vabariiklastega tervishoiureformi üle läbi rääkida.

USA meediani jõudnud info kohaselt on uue tervishoiukava mustand nüüd valmis ning Valge Maja survestab esindajatekoja vabariiklaste liidreid Obamacare'i tühistamise üle hääletama juba järgmisel nädalal.

Samas ei ole esindajatekoja liikmed uue tervishoiukava ametlikku teksti näinud ning seega on keeruline öelda, kas reform saaks kokku vajalikud 216 häält, et liikuda esindajatekojast senatisse.

Samuti on kongressi liikmed kuni teisipäevani lihavõttepuhkusel ning see muudab järgmise nädala hääletuse veelgi ebatõenäolisemaks.

Politico kätte jõudnud uue tervishoiukava mustandi järgi oleks osariikidel edaspidi võimalik esitada taotlusi, millega saaks loobuda Obamacare'i kohustusest, et tervisekindlustust pakkuvad ettevõtted ei tohi tõsta tervisekindlustuse hinda, kui inimese meditsiiniline probleem algas juba enne kindlustuse saamist.

Konservatiivsemad vabariiklased on soovinud sellest nõudest juba ammu loobuda, sest nende hinnangul tõstab see tervisekindlustuse hinda. Seega võiks uus tervishoiukava sellelt tiivalt võita kuni paarkümmend häält.

Valge Maja loodab, et rahul on ka mõõdukad vabariiklased, sest osariigid ei pea Obamacare'i nõudest loobuma. Samas on mõõdukad kurtnud, et nendega pole uue kava osas piisavalt läbiräägitud ning nad kardavad, et see teeb liiga vähekindlustatud inimestele, keda nad lubasid valimiste ajal kaitsta.

Nende hääled tervishoiureformile pole sugugi kindlad ning on üsna tõenäoline, et Trump ei suuda täita oma lubadust tühistada Obamacare presidendiameti esimese 100 päeva jooksul. See aeg saab täis järgmise nädala laupäeval.