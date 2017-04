Ibrus ja Jõesaar protestivad Nõgene määramise vastu ERR-i nõukokku

"Eelmisel nädalal sai teatavaks, et kultuurikomisjonis otsustati teiste kõrval määrata Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks ka kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene. Leiame, et kuigi formaalselt ei keela Eesti Rahvusringhäälingu seadus kõrge täitevvõimu ametniku seadmist ERR-i nõukokku, ei lähe see kokku seaduse mõttega ning rikub selgelt mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud avalik-õiguslike meediateenuste korraldamise reegleid, millega Eesti on end sidunud," seisab pöördumises. "Samuti kahjustab see kultuuriministeeriumi võimet kujundada meediapoliitikat Eestis."

Pöördumisele on lisaks Ibrusele ja Jõesaarele alla kirjutanud Epp Lauk, Karmen Turk, Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Andra Siibak.

"Praegusel juhul määratakse /.../ seadusjärgsete sõltumatute asjatundjate kohtade arvelt nõukogusse ka kultuuriministeeriumi kantsler kõrge täitevvõimu ametnikuna. Nii on ERR-i nõukogus lisaks poliitiliste erakondade mõjule juba tegemist täitevvõimu mõjuga või vähemalt selle riskiga," kirjutavad pöördumise autorid.

"Tuleb ka tähele panna, et kultuuriministeeriumi vastutusalas ei ole mitte ainult ERR, vaid kogu meediamaastiku reguleerimine ja vastav poliitikakujundus. Kui ministeeriumi esindaja on ühe turuosalise nõukogus, võib teistel, eraõiguslikel meediaettevõtetel tekkida kahtlusi ministeeriumi erapooletuses."

Allakirjutanud teevad kultuurikomisjonile ettepaneku võtta tagasi otsus Nõgene nõukogu liikmeks määramise kohta. Lisaks soovivad nad, et komisjon algataks rahvusringhäälingu seaduse uuendamise "eesmärgiga ERR-i juhtimine depolitiseerida ning tagada riigi positiivsed kohustused vastavalt rahvusvahelistele õigusaktidele".

7. mail lõpevad nõukogu liikme volitused Mart Luigel, Rain Tammel ja Agu Uudelepal. Pille Pruulmann-Vengerfeldti volitused kehtivad 2020. aastani.

Kultuurikomisjon valis eelmisel nädalal ERR-i nõukogusse riigikogule kinnitamiseks uued ekspertidest liikmed, kelleks on lisaks Nõgenele Rein Veidemann ja Agu Uudelepp.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles Nõgene määramise kriitikat kommenteerides, et suurt probleemi ta ei näe.

Must ütles ERR-ile, et Nõgene oli üks nendest inimestest, kelle osas esines eriarvamusi, kuna tegemist on kultuuriministeeriumi kantsleriga.

Must märkis, et küsis erinevaid hinnaguid, vestles Nõgene endaga ja lõpuks sai viimane kõige enam hääli nii koalitsiooni- kui opositsioonipoliitikutelt. Ta märkis, et küsimus on usalduses ja ohud on tarvis läbi mõelda, kuid Eesti pole mingisugune diktaatorliku režiimiga riik. "Nõgene kompententsuses kahelda pole mõtet."