Omniva jälgimissüsteemis näeb postipaki asukohta varasemast täpsemalt

Mitmed Omniva kliendid on viimasel ajal kogenud, et Suurbritanniast ja väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud pakid on jõudnud Eestisse senisest aeglasemalt.

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv ütles ERRile, et ettevõte ei ole koostööpartnerit vahetanud ning siin pool piiri liiguvad saadetised tavapäraselt ning viivitamata.

"Rahvusvaheliselt liikuvate saadetiste eest vastutab saatja, antud juhul Suurbritannia postifirma," märkis ta. "Meie andmetel pole Suurbritannia saadetiste tarneaeg viimasel ajal muutunud. Üksikute pakipartiide hilinemisi on ette tulnud hiljuti vaid Hiina suunal".

Samas on tema sõnul täpsemaks muutunudpostisaadetiste jälgimissüsteem, mis varem näitas saadetise asukohaks Eesti või Omniva juba siis, kui saadetis tegelikult välismaa eksporditerminalis väljuvaks kaubaks registreeriti.

"Nüüd kuvatakse paki tegelik asukoht, kus pakk seisab mõned päevad, õigesti," kinnitas Kaiv.

Ta lisas, et kuna jälgimissüsteemis näidatavaid sündmusi haldavad paki saatjad, siis ei saa Omniva paraku tagada, et see viga kõigi posti- ja logistikaettevõtete süsteemides parandatud on.