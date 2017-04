Riik nõuab mikroettevõtjalt senisest lühemat aruannet

Mikroettevõtjad saavad mullu kehtima hakanud seadusemuudatusest tingitult tänavu esimest korda esitada äriregistrile märksa väiksemas mahus majandusaasta aruande. Majandusministeerium ja maksuamet leiavad, et pettuste ohtu see ei suurenda.

Alates 2016. aastast jõustunud raamatupidamise seaduse muudatuste tõttu saavad mikroettevõtjad esitada lihtsustatud majandusaasta aruande, mis koosneb üksnes bilansist, kasumiaruandest ja kuni kolmest lisast.

Esimesed uudsed aruanded tuleb mikroettevõtjatel esitada tänavu juuliks ja varasemaga võrreldes on täitmist nõudvate lehekülgede arv tunduvalt kahanenud.

Majandusministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka ütles ERRile, et Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete definitsiooni kohaselt on reaalselt tegutsevaid mikroettevõtjaid, keda muudatus võib mõjutada, Eestis üle 58 000.

""Kartma peaks, et aruandlus tapab initsiatiivi ja pärsib seeläbi Eesti arengut, mitte seda, et aruandluse lihtsustumine olukorda kuidagi keerulisemaks muudab," sõnas nõunik."

Tonka sõnul ei ole ministeeriumil hirmu, et kui ettevõtjad ei pea senises mahus andmeid esitama, tooks see kaasa pettuste hulga suurenemise.

"Aruandlus ei ole tõhus instrument pettuse ärahoidmiseks. Pettuste ennetamiseks ja tuvastamiseks on vajadusel suunatud kontrollid, samuti distsiplineerib ettevõtjat klientide või partnerite avalik tagasiside. Pahatahtliku pettuse puhul võib petta ka aruandlusega," nentis Tonka.

Ta lisas, et üldine lähenemine aruandluse osas peaks olema "nii minimaalselt kui hädavajalik", sest ettevõtja põhiülesanne on luua väärtust, mitte anda aru.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe märkis, et maksuamet on muudatusi analüüsinud ja nende jaoks need järelevalve tegemise võimalikkust ei pärsi.

"Need andmed, mida mikroettevõtted esitama peavad, võimaldavad meil piisavalt analüüsida nende käitumist ja majandusseisu," kinnitas maksuameti esindaja.

Mikroettevõtjaks klassifitseerub osaühing, kelle varade väärtus ei ületa 175 000 eurot, kohustused ei ületa omakapitali suurust, kel on üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandlusaastal kuni 50 000 eurot.